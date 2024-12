La UNSJ prorrogó el presupuesto del 2023 para el próximo año y afirman que el dinero no les alcanza para funcionar

Ante esta situación, el Consejo Superior resolvió prorrogar no solo la ley del presupuesto 2023, sino también incluir las partidas adicionales otorgadas mediante decisiones administrativas a lo largo de ese año. Este ajuste eleva los recursos disponibles a 62.000 millones de pesos. “Si bien este monto sigue siendo exiguo y está por debajo de lo que se espera al cierre de 2024, permite contar con una base razonable para iniciar el 2025”, sostuvo el secretario.

Coca también destacó la importancia de las decisiones que el gobierno nacional tomará respecto al presupuesto universitario del próximo año. “Lo razonable es que se otorgue un monto superior a los $62.000 millones, que corresponde al devengado hasta noviembre de 2024. Este importe sería el piso desde el cual esperamos que se asigne un presupuesto acorde a las necesidades”, enfatizó.

El escenario político cambiante en la UNSJ a seis meses de las elecciones

El Consejo Superior de la UNSJ aprobó la fecha para elegir a las nuevas autoridades. El 12 de junio los universitarios irán a las urnas para definir al rector, a los decanos, y a los consejeros superiores y directivos. Hay tres competidores confirmados: el actual timonel de la casa de estudios, Tadeo Berenguer; el consejero Jorge Cocinero, que llegó al balotaje en el 2021; y el decano de la Facultad de Arquitectura, Guillermo Velasco.

La universidad largó formalmente la carrera por el Rectorado. El 12 de junio se enfrentarán tres propuestas en un escenario marcado por la polarización: el sector de Berenguer, más afín al peronismo de Patria Grande; y el espacio de Jorge Cocinero, que apunta a captar un voto independiente, pero con rasgos discursivos similares a la propuesta de Javier Milei.

Por afuera está Velasco, respaldado por el dos veces rector Oscar Nasisi, que inició su vida política en el radicalismo y luego tuvo sintonía con el kirchnerismo. El decano busca captar los votos de la avenida del medio en un momento donde los extremos ocupan el protagonismo.

Las elecciones en junio significa que serán a escasos dos meses de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Hay un proyecto del Gobierno para eliminar esa instancia electoral. Sin embargo, de no ser así, las elecciones nacionales marcarán el pulso de la campaña universitaria.

Todavía faltan muchas fichas por completar. El actual rector competirá, pero sólo lo confirmó a través de voceros. No hizo el anuncio ni tampoco tiene claro cuál será el candidato o candidata al Vicerrectorado. Analía Ponce no hizo amagues para ser nuevamente la compañera de fórmula. No obstante, fuentes de su entorno más próximo no la descartaron. También suena la secretaria de Extensión, la militante kirchnerista del Frente Grande Laura Garcés. En la Facultad de Sociales están entusiasmados con la idea. Berenguer jugará con los decanos, con la excepción obvia de Arquitectura.

Cocinero, por su parte, tiene las fichas acomodadas y listas. Hizo fórmula con la ingeniera María Lucía Martín, excandidata a decana de la Facultad de Ingeniería. Incluso hizo una presentación estilo glam en Pocito. Aprovechó para mostrar gran parte de los aspirante a conducir las facultades. Por Ingeniería, Esteban Fábregas; por Arquitectura, Alejandro Álvarez; y por Sociales, Antonio Molina. Restan Exactas y Ciencias de la Salud.

En tanto, Velasco todavía está en proceso de armado. Nasisi está encargado de sumar voluntades. Quizá el exdirector del EPSE, Víctor Doña, pelea el Decanato de Ingeniería.