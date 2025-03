La fórmula Garbarino-Carelli, a fondo en Off the record: "Nos caracterizamos por la gestión"

El miércoles, la fórmula del espacio Pluralidad Más Gestión, conformada por la dos veces decano Rosa Garbarino y el historiador Eduardo Carelli, participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo de San Juan. El binomio, que competirá en las elecciones universitarias del 11 de junio para ganar la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, habló sobre la conformación de la nueva agrupación. También hubo críticas al oficialismo de Myriam Arrabal y Marcelo Vázquez.

Eduardo Carelli y Rosa Garbarino dejaron en claro que su fórmula es el resultado de un proceso de diálogo y convergencia. "Un binomio que encontró un montón de puntos en común, que de alguna manera ya los teníamos, pero por cuestiones de armado político y de la deriva de la política de la universidad post Covid hizo que estuviésemos enfrentados", explicó Carelli. "Los diálogos que tuvimos durante los últimos meses nos demostraron que teníamos una enorme cantidad de confluencias que hacían que fuese impensado que no estuviéramos juntos. Las bases tienen una gran afinidad entre sí. No es una unión para nada forzada", dijo.

Por su parte, Garbarino relató cómo la ruptura con Myriam Arrabal la llevó a redefinir su espacio político. "Myriam estuvo en mi espacio, Pluralidad y Compromiso, fue secretaria Académica, vicedecana y decana. Pero en diciembre lanza un nuevo espacio político llamado Encuentro. Fue una sorpresa y un dolor grande. Subestimó a toda la gente que estaba en el proyecto". Además, remarcó que "la gente se sintió muy herida" y que el cambio generó una crisis en la agrupación. "Empezamos a conversar con Eduardo mirando las propuestas. Hicimos un borrador donde poníamos en qué coincidíamos y en qué no. Nos llevamos la sorpresa de que dentro de nuestra plataforma teníamos propuestas similares", destacó.

En el programa, Carelli también se refirió a la foto con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. "Hablé con el diputado Peluc. Le pedí que el Gobierno nacional revisara el discurso que tenía para con la universidad pública, que entendiera que no todo docente universitario es un agente ideologizador". Sobre la reunión, fue categórico: "A mí se me invitó como a una gran cantidad de personas de la sociedad sanjuanina. No fue una reunión partidaria". Según explicó, su objetivo era obtener los recursos necesarios para finalizar la construcción de la Escuela de Música. "Cuando uno es gestión, necesita tener vínculos con quienes gobiernan", sostuvo.

Garbarino también apuntó a la falta de gestión de la actual conducción de la facultad. "Nosotros nos caracterizamos por gestión. Principalmente en departamentos alejados, con carreras que no pagaba la universidad, sino que las pagaba el gobierno provincial. Nosotros pudimos sacar los primeros egresados. Pero eso se cerró". También criticó la suspensión de diplomaturas y la falta de impulso a la carrera de Archivística. "Hace falta gestión", enfatizó.

En cuanto a los desafíos, la candidata subrayó que su espacio tiene experiencia en llevar adelante proyectos concretos. "Sacamos los primeros dos doctorados, se empezó a trabajar en la maestría en Educación, que después fue culminada en la gestión de la actual decana". En ese sentido, Garbarino apuntó que "hay que dinamizar" y mencionó la pérdida de la carrera de Psicología como un ejemplo de fallas en la administración actual. "Volvernos a insertar en la sociedad sanjuanina con el coro, con la orquesta. No se puede estar detrás de un escritorio", sentenció.

Finalmente, Garbarino resumió la razón de su distanciamiento con la decana: "Hubo cosas que marcaron la gota que rebalsó el vaso. Por ejemplo, que la facultad se convirtiera en un salón de actos partidarios". Carelli reforzó la idea de que su proyecto busca recuperar la pluralidad y la autonomía académica: "La Facultad de Filosofía se convirtió en una tribuna privilegiada para que las autoridades estuvieran con esta gente (Juan Grabois y Leandro Santoro)".