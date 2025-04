Guiños K, ambulancias electorales y pasarela libertaria: el mood de la política sanjuanina en Semana Santa

Denuncia Patricia Bullrich rompió el silencio y cruzó a Tim Ballard, un ex agente de la CIA denunciado por abuso

La intendenta del partido Moreno en el Gran Buenos Aires, que formalmente es la cuarta en el poder justicialista, estará en la provincia el 30 y 31 de abril con un argumento público: la presentación de la revista Reconquista, un peronismo que vuelva a enamorar.

No obstante, la razón real es la reunión con el intendente de Ullum, David Domínguez, quien funge de líder del Movimiento Evita en San Juan. Fernández tiene una extensa militancia en los sectores populares y está bajo las órdenes de Emilio Pérsico. Incluso es la esposa de otro peso pesado de los movimientos sociales, Esteban Castro, de Barrios de Pie.

La reunión con Pollo Domínguez puede hacerse extensiva a los intendentes del peronismo y desembocar en un acto en la sede del Partido Justicialista sanjuanino, ubicada en calle 25 de Mayo antes de avenida Alem. Además, cabe la interpretación electoral del asunto si aparece el exintendente de San Martín, Cristian Andino.

El excompañero de fórmula de Rubén Uñac busca la candidatura a diputado nacional del peronismo en nombre del sector que todavía responde al senador Sergio Uñac. Si Domínguez logra sumar al sanmartiniano en la reunión con la vicepresidenta de Cristina Kirchner en el PJ local y con el resto de los caciques justicialistas, habrá una foto potente. No será sólo espuma con Juan Carlos Quiroga Moyano en un carnaval poco significativo de algún departamento alejado.

Por otro lado, en segundo lugar, está la movida del Partido Bloquista. En los últimos días, los operadores del partido de la estrella deslizaron las dos alternativas electorales que están en análisis en caso de no competir en soledad.

El bloquismo buscan extrapolar la relación que sostienen con Gobierno de Marcelo Orrego en la Cámara de Diputados al terreno electoral. Es decir, participar en la conformación de las listas junto a los socios del orreguismo. Es una posibilidad que, si bien no es imposible, sí es lejana y sería atípica por el comportamiento de Orrego en la construcción de armados, donde privilegia a Producción y Trabajo.

El presidente partidario, Luis Rueda, quiere hacer valer los cuatro votos del bloque Bloquista en la Legislatura. Sabe que es un número que el oficialismo necesita para cualquier jugada. "Si no nos quieren ahora, que no nos busquen después del 2025", advirtió una fuente del cantonismo.

En cualquier caso, hay un plan B. Es una alternativa más compleja, pero está en la mente de los operadores. Existe la chance de que el bloquismo se convierta en una gran ambulancia. Tiene el sello histórico para competir y puede incluir a dirigentes de otras agrupaciones y partidos. En otras palabras, puede confeccionar una opción electoral con socios como el representante del Frente Renovador, Franco Aranda. Quizá también con el fundador de Hacemos por San Juan, Emilio Baistrocchi. Las charlas existen, hay fotos. Pero del dicho al hecho...

image.png Emilio Baistrocchi y Horacio Lucero.

Finalmente, pero no menos importante. Hay un proyecto en el Concejo Deliberante de la Capital referido a la regulación de los growshop, tiendas dedicadas a vender y especialmente a asesorar sobre todo tipo de artículos relacionados con el cultivo de cannabis. Son negocios que comercializan fertilizantes, equipos de iluminación, ventilación, extracción, dispositivos para medir el pH, cajas de cultivo y una infinidad de artículos para el cultivo interior y exterior de la planta de cannabis.

La iniciativa del concejal Horacio Lucero, del monobloque Hacemos, tiene como objetivo una regulación mínima en relación a la ubicación de los grow. El proyecto plantea que estén distanciados 400 metros a la redonda de los establecimientos escolares. Tiene sentido. "No me opongo al comercio en sí, sino a que estén cerca de las escuelas. No tengo la intención de prohibir el rubro", informó el edil. Actualmente, el escrito está "cajoneado". Lucero lo presentó a fines del 2024 y todavía está en comisión a la espera de una respuesta de la Dirección de Comercio sobre las regulaciones que existen.

El bonus track lo dio La Libertad Avanza. En las últimas horas del sábado, recorrió los grupos de WhatsApp un video del senador Bruno Olivera modelando para una marca de ropa. Llovieron las críticas de los libertarios disidentes que no tiene el OK de El Jefe, Karina Milei, para integrar al partido del Presidente. "Qué se dedique a modelar", comentaron. No obstante, este diario dio con el video original, que data de septiembre del 2023. Es decir, es anterior a la elección nacional que lo catapultó a la Cámara alta.