Docentes de San Juan en conflicto: qué pasa con la paritaria, la conciliación y la oferta salarial oficial

Se viven días decisivos en el conflicto docente de San Juan , disparado por el pedido de mejoras salariales. Tras el rechazo de UDAP a la última mejora propuesta por el Gobierno local, esta semana se conocerá la decisión de los dos gremios que falta que opinen. Y el jueves 3 de abril se retomará la negociación. En suspenso quedaron un paro de maestros por 48 horas y la posibilidad de que se les descuenten los días no trabajados.

image.png La paritaria docente que encabezan los ministros Gutiérrez y Fuentes se inició en febrero.

El alto el fuego se dio luego de que entrara a jugar la Subsecretaría de Trabajo y dictara la conciliación obligatoria. Antes, el Gobierno de San Juan había difundido el gesto de convocar tempranamente a paritarias, para sentarse a discutir salarios, pero los sindicatos informaron que la invitación era para negociar los sueldos de abril, cuando el reclamo es por redefinir los parámetros de febrero y marzo, que no habían convencido a los maestros afiliados. Al dictarse la conciliación, la paritaria quedó suspendida.

El 28 de febrero, el Gobierno había anunciado que descontaría el día de paro del 5 de marzo y que ocurriría lo mismo ante nuevas medidas de fuerza. No quedó claro cuántos maestros adhirieron en verdad. Los gremios difundieron altas cifras y la parte oficial dijo ese día que la asistencia docente a las escuelas en el turno mañana había alcanzado más del 75%.

En la primera reunión de conciliación obligatoria que se hizo el 13 de marzo, el Gobierno decidió dar marcha atrás con el descuento del día del último paro del 5 de marzo y los gremios dejaron en suspenso las medidas de fuerza por 48 horas que ya habían decidido, que no pueden aplicar mientras dure la conciliación. Ese día los gremios celebraron que el Gobierno aceptara revisar el acuerdo de febrero-marzo, que está pagando pero que podría liquidar más adelante mediante planillas anexas.

En la segunda reunión de conciliación que se dio el 20 de marzo, el Ejecutivo provincial presentó como propuesta el pago de una suma fija de $100.000 en dos partes, $50.000 el primer fin de semana de abril y el resto el último fin de semana del mismo mes. Además, no descontar los días de paro realizados por los docentes.

Esa fue la última oferta oficial y que quedaron en analizar los gremios. El primero en expresar su decisión fue UDAP, dirigido por Patricia Quiroga que resolvió el viernes pasado rechazar la propuesta. Mantienen su postura de exigir un aumento de 48 puntos en todos los cargos del nomenclador, la liquidación del código E66 con la misma grilla del E60 y un incremento del 100% en el ítem de Conectividad, planteo que fue rechazado por el Ejecutivo.

image.png Patricia Quiroga de UDAP, entrando a la primera paritaria de 2025.

En el caso de AMET, se reunirá el viernes. "Ese día vamos a tener la respuesta de los docentes de cada una de las escuelas, si rechazan o aceptan", dijo su líder, Daniel Quiroga.

En el caso de UDA, que conduce Karina Navarro, fuentes gremiales informaron que en la última reunión de delegados, ellos escucharon y preguntaron de todo sobre el último encuentro en la conciliación obligatoria, para informar a las bases. "Se escucharon muchas quejas sobre las presiones por parte de autoridades a los docentes". Además, se habló de expedientes adeudados este año y se pasó a un cuarto intermedio para este jueves tener las respuestas de los afiliados. Por ahora en AMET y UDA no hay rechazo formal, no obstante hay muchas dudas.

image.png Daniel Quiroga de AMET en la primera conciliación obligatoria.

image.png Karina Navarro de UDA, llegando a una de las reuniones de conciliación obligatoria en Trabajo.

¿Chau conciliación, hola paritaria?

El conflicto parece estar lejos de conseguir acuerdo. La conciliación obligatoria obliga a los gremios docentes a no llamar a paro y quedan pocos días para que finalice el plazo. Comenzó el 11 de marzo por 15 días hábiles que vencen el 4 de abril y puede ser prorrogada después de esa fecha por 10 días hábiles más. Esto da una ventana de negociación hasta mediados de abril en la Subsecretaría de Trabajo.

La conciliación obligatoria es un instrumento que obliga a las partes a sentarse a negociar e impide la ejecución de medidas de acción directa. El no acatamiento de la conciliación obligatoria puede derivar en sanciones y multas para las instituciones involucradas. Luego de finalizado el plazo si no se logró el acuerdo, se hace un acta y las partes pueden comenzar el proceso judicial.

Cuando concluya la conciliación obligatoria y se resuelve el conflicto sobre los salarios de febrero y marzo, recién entonces podrá reabrirse la paritaria para tratar el sueldo de abril. La fecha de la convocatoria corre por cuenta del Gobierno Provincial. Si se extiende la conciliación quedará poco margen para acordar un nuevo aumento -se especula con que será por el bimestre con mayo incluido- y liquidar los sueldos en tiempo y forma, con las novedades de la paritaria.

En cuanto a la conciliación, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, dijo esta semana que ve "muy difícil" que la patronal pueda mejorar la propuesta de sumar a la oferta inicial el bono de 100 mil pesos y el no descuento del día de paro. "Nosotros lo hemos planteado desde el 12 de febrero, que nos reunimos por primera vez, que no había dinero disponible para hacer un aumento mayor en el mes de marzo, que había que seguir hacia adelante, buscando mejoras hacia los meses posteriores, sabiendo que estos meses vienen, probablemente la economía nacional mejore, y eso haga que haya mayor coparticipación, que le permita al gobierno de San Juan disponer de más fondos", sostuvo en declaraciones a Radio Estación Claridad.

"El problema de no llegar al acuerdo es que no lo vamos a poder pagar ese bono, esa mejora y vamos a tener que hacer el descuento del día de paro y eso es lo que no quiere el Gobierno, pero es lo que la ley nos obliga. Esperemos que podamos llegar a un acuerdo que sea fructífero para todos", afirmó Achem.

Advirtió también el funcionario que la recaudación provincial viene a la baja, y que marzo va a ser más bajo que febrero, de manera que se complicará destinar más a un acuerdo con los maestros. "Indudablemente, los gremios no le creen al gobierno, me da la impresión, por lo que sucede en las reuniones, porque el ministro (de Economía) Gutiérrez ha mostrado los números y explicado la situación".

El aumento que el Gobierno decidió liquidar para febrero y marzo consiste en un incremento en los sueldos de febrero según la inflación de enero, acumulativo al valor de enero. Para marzo, la misma ecuación, respecto de febrero. Una suba en el ítem E60, pasando de 37 a 39 puntos; un 20% más de pago de conectividad. Además, un incremento de las asignaciones por salario familiar, en un 7,69%, tanto en el valor del salario como en los tramos de sueldos que se utilizan para su cálculo. Y en febrero pagaron Equipamiento Docente.