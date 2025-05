Revuelo político en Valle Fértil porque el intendente echó personal del Hospital Albarracín

En Valle Fértil se armó un revuelo político tras conocerse la decisión de la Municipalidad que comanda el justicialista Mario Riveros de dar de baja a 30 becas de personal del Hospital Dr. Alejandro Albarracin. "Hoy nos dieron la mala noticia de que nos dan de baja las becas por recorte de presupuesto al municipio por parte del gobierno provincial", difundieron los ahora ex trabajadores en redes sociales. La situación generó una reacción del director del Parque Provincial Ischigualasto , Juan Pablo Teja Godoy , desmintiendo que haya habido recortes por parte de la gestión de Marcelo Orrego al municipio.

"Hoy nos dieron la mala noticia que nos dan de baja las becas por recorte de presupuesto al municipio por parte del gobierno provincial. Necesitamos que nos ESCUCHEN, NECESITAMOS EL APOYO DE TODO NUESTRO PUEBLO DE VALLE FÉRTIL, el hospital no va a funcionar de manera correcta sin el personal necesario, porque también el personal de planta deberá recargarse para poder abastecer la atención de la gente de nuestro pueblo. Que esto se haga correr y llegue a autoridades máximas", reclamaron los ex empleados en el comunicado.

Desde el sector orreguista, salió a opinar Teja Godoy, quien en un video difundido por redes sociales lanzó que "hoy tomé conocimiento de que treinta trabajadores del hospital Albarracín, del departamento Valle Fértil, se quedan sin su fuente laboral, por decisión del señor intendente responsabilizando al gobierno. Cabe declarar que este, ni ningún municipio de la Provincia sufrió un recorte en lo económico. Es por esto que nos preguntamos, ¿cuántos cargos políticos tiene el municipio de Valle Fértil? Entonces, ¿no sería conveniente comenzar por ahí?. Le pido encarecidamente al señor intendente que reflexione ante esta decisión que afecta a todo del departamento".

Por su parte, el concejal Pedro Lucero, referente opositor del Partido Ideas en Valle Fértil, afirmó que "nosotros creemos que no son 30, sino que son muchas más personas que no siguen con su beca". Sobre la cifra, dijo que "es lo que vamos a preguntar ahora, pero yo creo que en el equipo que hemos estado hablando durante todos estos meses, son cerca de 500 personas", con becas de entre $40.000 y $80.000 que no fueron renovadas en el último año.

"Nosotros estimamos ese número, no tenemos un número certero, pero de acuerdo a los informes que nosotros hicimos el año pasado, para conocer el número de becas que tenían en el municipio, en aquel momento superaban a 700 personas", aseguró el edil en diálogo con Radio Sarmiento.

Afirmó Lucero que "esto tiene que ver con la modalidad que se viene trabajando acá en el departamento, desde la gestión anterior. Entonces, muchas personas desde el municipio se ubicaron para hacer servicios en diferentes instituciones, como el hospital, las escuelas. Más se acentuó después de que hubo un cambio de gobierno".

Además, dijo el edil que "nunca se presentó una auditoría de cómo se recibió en un municipio". Y que el intendente Riveros incrementó la planta política, como también carga el municipio con una abultada deuda con proveedores.

El Hospital Dr. Alejandro Albarracín, que depende de la Zona Sanitaria II y es el principal centro de salud de la comuna, atendiendo a pacientes de la villa cabecera de San Agustín y localidades a su alrededor.