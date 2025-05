Carros pancheros: Laciar ratificó que irán a calle Alberdi, dio fecha y pidió a los vecinos que les den una oportunidad

WhatsApp Image 2025-05-21 at 10.24.01 (2).jpeg

"Qué mejor que las zonas sean para ser vividas con respeto, porque los vecinos también estarían contentos con los juegos. Así yo tengo una frase muy bonita: 'no se ama lo que no se conoce'. Dennos la oportunidad de ponerle una impronta a ese lugar, de vivirlo, de conocerlo, y creo que sí con la presencia. Lo que pasa es que cuando hacemos las cosas sin la presencia, sin el control y sin el diálogo, como pasó en la calle San Luis, estaban ahí porque 'vi luz, subí, me puse', y no había control, y no había presencia, y estaban porque tenían que estar. La idea acá es una ciudad pensada, planificada, ordenada y controlada, con presencia, tenemos que estar para que todos podamos vivir y disfrutar", analizó la jefa comunal este miércoles, en diálogo con Radio Sarmiento.