Carros pancheros desalojados: dicen que ya tienen fecha para volver a trabajar, en calle Alberdi

Este retorno se da luego de que los carritos fueron desalojados a fines de marzo, por orden judicial, ya que ocupaban espacio público sin permiso. Luego se aprobó una ordenanza que llenó el vacío legal sobre el funcionamiento de estos vendedores de comida y debieron adecuarse al marco que les impone requisitos varios, relacionados con la manipulación de alimentos y con la disposición de los residuos entre otros.

"Ayer nos confirmó la Municipalidad de la Ciudad de San Juan que el día viernes estaríamos comenzando en Calle Alberdi. Con todo lo que veníamos vendiendo nosotros, panchos, lomos, pachatas, papa fritas, todo lo que es comida al paso", afirmó el emprendedor Rubén Tejada, en diálogo con Radio Sarmiento este miércoles.

Precisó que la ubicación de los carritos será "si va por calle Las Heras va a topar en el cementerio, esa es calle Alberdi, hasta calle España. Ese sector hacia el espacio verde, sobre el cordón, ahí estarían los vehículos gastronómicos. Toda la cuadra, porque la intervención que va a hacer el Gobierno de la Provincia por parte del Ministerio de Infraestructura es llevar varias ferias de artesanos y los vehículos gastronómicos, inclusive un sector de juego de niños también que se va a intervenir más adelante en el espacio verde".

Agregó que "la idea es darle un poco más de vida a ese sector que estaba un poco apagado. Y bueno, vamos a tener garitas de la Policía, inclusive, y más iluminación. La intervención que va a hacer la provincia está buena y espero que la gente nos acompañe a ese sector".

Analizó que "hemos estado 65 días parados, nos ha afectado económicamente bastante. Pero bien sea con el tiempo que va a tomar intervención la municipalidad, todo para poder desalojar todos los líquidos grises. Los vehículos gastronómicos están bajo la ordenanza y con una guía técnica aprobada por el municipio. Estarían en condiciones ya para poder regresar. No fue muy bien controlado por las diferentes gestiones. Hoy en día la municipalidad de la Capital va a controlar un poco todo lo que es higiene y sanidad".

Sobre los requerimientos para los dueños de los carritos, destacó que "nosotros pagaremos un canon municipal por el espacio que estamos ocupando. Inclusive cada uno tendría su bajada eléctrica y tendría que pagarlo también. Y una vez al mes se haría limpieza en todo el sector". Dijo que no saben de cuánto es el canon que tendrán que pagar. Además, dijo que se podrán usar los baños de Plaza Belgrano.

Mientras los vecinos de calle Alberdi presentaron notas rechazando la relocalización de los carros en las inmediaciones de calle Alberdi, Tejada dijo que ya pidieron extender el horario durante los fines de semana, que no sea de 19 a 3 sino de 19 a 6 de la mañana, para poder captar los clientes que salen de los boliches. "Cuando no hubo un control, obvio que la persona, si no es controlada, no es buena persona. Al haber policías se les puede acercar y decirles que bajen un poquito la música. Entendemos a los vecinos, y ellos nos deben entender que nosotros lo único que queremos es trabajar. Obvio que los ruidos a veces molestan a la gente", afirmó.