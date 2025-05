Adorni tiene un candidato a la vocería presidencial, cuando renuncie para ser legislador: ¿Quién es?

Legislativas porteñas Macri habló tras la derrota del PRO en la Ciudad: felicitó a Adorni y dijo que "no se puede ganar siempre"

Lanari asumió en la gestión libertaria en diciembre de 2023, sugerido por el mismo Adorni a pocos días de haber comenzado su tarea rasa de vocero presidencial. “Manuel necesitaba un segundo y la primera persona que se le ocurrió fue él”, contó una persona que los conoce. Adorni y Lanari se conocían desde hace años por el mismo ámbito de los medios de comunicación, pero en el último tiempo tenían un programa los fines de semana en Radio Rivadavia. “Éramos los que más entrevistábamos a Milei”.

Como subsecretario de Prensa, Lanari tiene como tarea principal la de dialogar frecuentemente con los periodistas que desean conocer más de la agenda que maneja Presidencia de la Nación. Además, describe que tiene como objeto complementario la de manejar los asuntos de la Sala de Periodistas de Casa Rosada, que al día de hoy engloba a más de 50 personas.

Uno sabe que las conferencias de Adorni están por arrancar cuando Lanari abre una de las puertas adyacentes al atril donde ubica el vocero. Generalmente, camina hacia los asientos que tiene más cerca, saluda y bromea -de manera ocasional- sobre fútbol dado su fanatismo por River Plate. Cuando Adorni comienza a hablar, Lanari baja la mirada y se pone a responder mensajes en el celular, donde tiene el texto y las guías de lo que va a decir su superior. En ciertas ocasiones, cuando sabe que se viene un asunto picante, ojea a algún periodista y le gesticula para que esa persona escuche con atención lo que se va a decir.

Si asume, será él quien se ponga como cara visible en la transmisión oficial. Pero por ahora no lo piensa y sabe que queda mucho para que se tome la determinación sobre el reemplazante. “Todo eso depende de Karina y tiene que ser validado por Javier”, afirman. La comunicación es un bastión fundamental para la gestión libertaria, por lo que no es una cuestión que se toma a la ligera.

El subsecretario cataloga a Adorni como “el mejor en lo suyo” y como alguien prácticamente “irremplazable”. “Él tiene un aspecto parecido a Milei, le gusta explicar y desglosar los temas. Es más docente. A mí me invade el rol de periodista e ir más al dato duro y concreto”, considera.

Lanari tiene 40 años y actualmente vive en el barrio porteño de Núñez junto a su esposa Florencia -con quien está casado hace cinco años- y su hija, nacida tres meses después de pasar a la función pública. Antes de todo ello, Lanari trabajaba a tiempo completo como periodista político. Fue así que conoció a Milei hace más de ocho años, cuando lo invitaba a su programa de primera mañana en Radio Belgrano. “Somos amigos desde hace años. Lo llamaba para que saliera y las mediciones explotaban. Era una bestia, y siempre le voy a agradecer la generosidad que tenía para salir todas las veces que se lo proponía”, cuenta en privado sobre esa etapa.

Además de escribir en La Política Online, el periodista tuvo su etapa como columnista en el programa de Chiche Gelblung. Los momentos más picantes de las apariciones de Milei en el plató de Crónica TV se daban cuando Lanari lo toreaba en vivo. “Con eso sacaba lo mejor de sí, era una coreografía que hacíamos los tres”, cuenta. El economista libertario generalmente se calentaba cuando le mencionaban las medidas laxas de los economistas macristas, algo que se encargaría de no repetir al diseñar la hoja de ruta libertaria como Presidente.

Los encuentros entre Lanari y Milei también se dieron en Canal 9, donde tenía su espacio la conductora Viviana Canosa, entonces amiga del libertario. Luego en LN+, su última parada antes de convertirse en funcionario nacional.

Al igual que el Presidente, Lanari también es un forista habitué de Twitter (ahora llamado X). Exalta como un trofeo los 120 mil seguidores que supo construir en la red social a base de tuitear con hiperactividad desde 2013, muy identificado en las cuentas muy contrarias al kirchnerismo. “Donde más crecí fue en la pandemia. En rigor, creo que este Gobierno es producto de esa época y quienes nos oponíamos a Alberto Fernández”, afirma.

Lanari no tiene problema en no haber dado una nota periodística desde que asumió como subsecretario, pero reconoce que le hubiera dolido tener que dejar de usar X, algo que pensaba que iba a suceder. “No pasó en absoluto. Javier nos dijo ‘no muchachos, llegamos acá por ser como somos y hay que seguir actuando de la misma manera’. Es un genio y tuvo la generosidad de no corregirme ni una coma desde que asumí en diciembre”, cuenta.

“Lanari no valida con Javier lo que va a tuitear. Si lo conocés a Milei y entendés lo que piensa, lo más probable es que des en la tecla e interpretes bien el escenario”, cuenta un libertario que conoce al dedillo esa relación. En rigor, el subsecretario de Prensa sabe que el Presidente valida sus dichos cuando lo retuitea, algo que ocurre muy seguido.

En rigor, aún es un misterio quién puede ser el reemplazante de Adorni. Si se lo proponen, asumirá la tarea sin chistar. Paradójicamente, el día anterior a que el vocero mencionara su nombre en la entrevista radial, Lanari fue -a pedido de Adorni- como representante de la comunicación presidencial al AmCham Summit, donde Milei disertó hacia el final de la jornada, mencionándolo en la mitad de su discurso para agradecer su presencia en primera fila. Cuestión de tiempo si eso se traduce en diciembre.