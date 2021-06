Elecciones en la UNSJ: suspenden la de centros de estudiantes y de Federación y el protocolo de las generales debe ser retocado

A una semana de la fecha de las elecciones de la Universidad Nacional de San Juan, el Comité Covid de la Provincia analizó lo enviado por la UNSJ y lo devolvió con algunas observaciones. De igual modo, cabe destacar que los comicios no correrían riesgo ya que son pequeños detalles los que deben ser retocados. Confirmaron también que las elecciones en los centros de estudiantes y de la Federación Universitaria no se harán en conjunto con las generales porque nunca estuvieron incluidas en el protocolo enviado por la universidad a la provincia. Sobre estas elecciones, aún no hay fecha definida para su realización.

Fuentes internas de Salud Pública informaron que el protocolo "está muy bien" en general y que son detalles los que tienen que ser cambiados, como por ejemplo la cantidad de mesas, que deberán ser más. El horario de cierre de votación pasó a las 19 mientras que el anterior estaba fijado a las 21.

En la UNSJ, el rector Oscar Nasisi confirmó la llegada del protocolo con algunas observaciones. El clima dentro de la casa de altos estudios era de satisfacción tras la espera. El lunes 31 de mayo el Consejo Superior aprobó el protocolo para que se realicen las elecciones en forma cuidada en plena pandemia.

Cabe destacar que a Salud ya había sido enviado un borrador para que se fueran analizando las acciones previstas. Finalmente, el jueves 3 de junio el Comité se expidió en base a lo aprobado en el Consejo Superior.

Tradicionalmente las elecciones de recambio de autoridades se hacen en conjunto con las elecciones de centro de estudiantes, pero la movilización era mucho mayor, razón por la cual se decidió excluirlas del protocolo analizado por Salud. Sobre estos comicios, aún no se define su fecha de realización.

Están dadas todas las condiciones para que el 10 de junio la comunidad universitaria vote. Habrá recambio de rector y vice, decano y vice y autoridades del Consejo Superior y Consejos Directivos.