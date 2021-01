Echaron de Capital al ex funcionario que cobró dos sueldos del Estado

En el 2019 estalló un escándalo en la Municipalidad de la Capital. Es que el Tribunal de Cuentas advirtió que el ex funcionario Jorge Rosales cobraba dos sueldos del Estado, a pesar de estar prohibido por la legislación vigente. Uno como empleado del Concejo Deliberante y otro, por su labor en el Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan (Copesj). El gobernador Sergio Uñac echó a Rosales del cargo provincial y en Capital, le iniciaron un sumario administrativo que terminó con la cesantía.

El intendente Emilio Baistrocchi le puso la firma al decreto de cesantía, resolviendo de este modo el sumario que tenía a Rosales como protagonista. El hombre era empleado de planta del Concejo Deliberante y desde el 30 de diciembre ya no integra las filas municipales. En diálogo con Tiempo de San Juan, el ex ministro de Desarrollo Humano, anticipó que presentará un recurso de reconsideración y que en caso de no ser reincorporado recurrirá a la Justicia.

En el 2016, Rosales solicitó un permiso sin goce de sueldo en su cargo de planta permanente en el Concejo Deliberante de Capital para asumir en el Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan. Se suponía que debía cobrar por esta última tarea, que le fue encomendada por el propio Uñac, pero cobró por ambos cargos. Es por ello que el Tribunal de Cuentas intimó al ex ministro a devolver en cuotas los casi $730.000 que cobró de la municipalidad en paralelo al salario provincial.

La Ley de Ética Pública solo permite recibir dos sueldos del Estado cuando uno de los puestos es dentro del ámbito docente. Si bien el error fue municipal, Rosales debería haberlo advertido y reportarlo, según indicaron desde el Tribunal de Cuentas. El ente de control también le inició cargos al liquidador de Sueldos, Juan Carlos Vargas; a la directora de Recursos Humanos, Marisol Rabiti, el auditor general, Elio Castro López y el jefe de personal del Concejo, Gerardo Ávila.

Desde que le fue impuesto el castigo, Rosales devolvía en cuotas el dinero que cobró indebidamente. Cuando arrancó la pandemia, el ex funcionario gozó de licencia por Covid-19 ya que se encuentra dentro de los grupos de riesgo. El 30 de diciembre le fue notificada su cesantía en horas de la tarde. La defensa del ex funcionario apunta a que no puede ser cesanteado por el Poder Ejecutivo Municipal cuando él se desempeña en el Concejo Deliberante.