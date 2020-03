Qué opinan los referentes sanjuaninos de las medidas provinciales por el coronavirus

-Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial

"Me parecen muy acertadas, tienen que ver con la prevención, le pido a la dirigencia empresarial que tomen todas las precauciones que hay que tomar. Es la forma de cuidarnos. Hemos tenido la posibilidad que no tuvo Europa de tomar estas medidas lo más a tiempo que se pudo".

-Alfredo Cáceres, empresario farmaceútico

"Estoy de acuerdo con las medidas, primero la vida, sin dudas debemos tomar conciencia de la gravedad de la situación. Hasta ahora he sido un optimista nato, imagino unos próximos días más complicados. Hay dos vertientes: lo humano amenazado seriamente y el futuro económico de un país que ya venía muy mal".

-Analía Salguero, Cámara de Expendedores de Combustible

"Son acertadas. Cada uno desee su lugar debe colaborar a qué combatamos la pandemia".

-Fernando Lucero, empresario del rubro motos

"Soy de la idea que sobre estos temas no tenemos que opinar, acatar lo que dicen los gobernantes que están asesorados sobre este tema y hay que hacer lo mejor para el beneficio de todos. En lo personal, vamos al camino de cerrarnos más y evitar que se propague como sucedió en otros países. Las medidas van en ese sentido, el de prevenir. Para el comercio va a ser un golpe muy fuerte, la situación ya venía muy difícil pero hay que cumplir con la normativa y sobreponernos a este momento difícil que nos toca vivir".

-Juan José Ramos, viñateros

"Me parecen muy acertadas. La población tiene que entender q estamos en peligro ante el ataque de un virus que todavía no hay una forma efectiva de combatirlo. Es muy importante evitar q ingrese a san juan. Científicos del mundo están tratando de encontrar una vacuna o como atenuar el daño que provoca. Por eso mientras mas tiempo gane san juan se va a evitar daños a personas en muchos casos irreparables".

-Marcelo Vargas, Cámara de Comercio del Interior

"Desde la Cámara de Comercio del Interior nos parece bien, las medidas restringen algunos rubros, pero pueden seguir trabajando tanto la gastronomía con delivery como otros servicios. Los comercios que representamos son de cuatro a cinco empleados y nos parece bien porque son negocios que no pueden estar cerrados dos o tres semanas, tienen que trabajar poco para ir subsitiendo. Me parece bien la comunicación que sea solo la oficial porque si no se genera confusión".

-Eduardo Garcés, viñatero

"Me parecen bien sobre todo lo de que nos informamos por medios oficiales no por los trascendidos en las redes sociales".