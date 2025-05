Seguirán presos los dos imputados por secuestrar y golpear salvajemente a un hombre en Chimbas

Los cuñados Maximiliano Heredia (31) y Víctor Hugo Firmapaz (45), imputados por secuestrar y golpear salvajemente a Sebastián David Carbajal alias “El Cara Sucia”, en Chimbas, seguirán bajo prisión preventiva. Es que, durante una audiencia celebrada este viernes, el juez de Impugnación decidió no dar lugar al pedido de la defensa de cambiar la calificación del hecho, en busca de su libertad de sus defendidos hasta el momento del juicio.

En paralelo, pidió la liberación de Heredia y Firmapaz afirmando que no existe peligro de fuga, que ambos tienen trabajo y domicilio estable, que no tienen antecedentes penales y que no hay posibilidad de entorpecimiento de la investigación. Al mismo tiempo, ofreció una caución o fianza, por parte de los imputados a modo de garantía, por medio de un inmueble.

Sin embargo, tras oír la solicitud, el juez de Instrucción Benedicto Correa rechazó el pedido y ratificó la decisión original, indicando que ambos deberán continuar cumpliendo el régimen de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Cabe recordar que, para la Fiscalía, Heredia y Firmapaz atacaron en venganza a “El Cara Sucia Carbajal”, ya que lo acusaban -sin pruebas- de haber entrado a robar la madrugada del martes 8 de abril a la casa de Heredia y llevarse cerca de $1.000.000 en herramientas.

En medio del ataque lo golpearon salvajemente, lo secuestraron y lo dejaron al borde de la muerte, en una zona descampada de El Villicum. En ese contexto, el juez de Garantías Roberto Montilla les dictó la medida cautelar por el plazo de 8 meses.