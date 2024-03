Le robaron su camioneta en Capital y la encontraron en Córdoba: ¿una trabajadora sexual fue cómplice?

El robo de una camioneta en Capital el pasado 28 de febrero tiene un entramado confuso y ahora los fiscales Adrián Riveros y Leonardo Arancibia de UFI Delitos contra la Propiedad tratan de dilucidarlo para confirmar qué pasó. Se especula que hubo un cómplice, pero no hay nada confirmado. L o positivo es que la camioneta fue hallada y el presunto autor de la sustracción ya quedó imputado.

Cronológicamente este hecho comienza con el robo, el pasado 28 de febrero. Un hombre dejó estacionado el vehículo sobre calle Rivadavia a la altura del Club Lanteri y se juntó con una mujer. Cuando se desocupó alrededor de las 18:00 horas el rodado ya no estaba.

A la camioneta se la llevaron con llaves y todo porque el dueño no las encontró. Se revisaron cámaras y se confirmó que la sustracción ocurrió a las 16:00 horas.

WhatsApp Image 2024-03-22 at 19.46.11.jpeg Representantes de la fiscalía Delitos contra la Propiedad.

Ese mismo día también se le tomó declaración a la mujer que estaba con el damnificado, Tania M. (28) y que es oriunda de Córdoba. La cual manifestó que estuvo con el hombre desde las 15:00 hasta la 18:00.

La camioneta apareció el 13 de marzo último en un operativo de rutina en Villa Allende. En esa ocasión se detuvo a la persona que iba en el interior, Nicolás Paz de 29 años.

Dato: la camioneta se rompió camino a San Juan y se encuentra en un depósito en Córdoba. La prueba de lo celulares será clave para confirmar si hay cómplices.

La audiencia contra el presunto ladrón

Este 22 de marzo se realizó la audiencia contra el presunto ladrón, Nicolás Paz (29) y quedó imputado por hurto agravado por ser un vehículo dejado en la vía pública y el juez Pablo Leonardo León lo dejó en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas coercitivas.

Paz, defendido por la abogada Andrea Román, utilizó su momento para declarar y expresó que él no fue parte de este robo y que esta camioneta llegó a su taller, ya que se dedica a “estética vehicular”.

WhatsApp Image 2024-03-22 at 19.46.10 (1).jpeg

Dijo que recibió la camioneta, que no pidió los papeles porque se la entregaron con llave y pensaba que estaba todo en orden. Supuestamente su taller no es muy grande y cuando la estaba trasladando de un lugar a otro se encontró con el control vehicular, policías que le secuestraron el rodado. “Nunca he tenido esta experiencia”, expresó ante el magistrado.

Ahora los miembros del MPF tendrán un plazo de 3 meses para investigar el hecho y concretar todos los elementos de pruebas y así confirmar si en este hecho actuó otra persona.