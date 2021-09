Exclusivo: sobreseen por tercera vez al hermano de Emmanuel Mas

Luego de haber sido denunciado por su ex pareja, el hermano del futbolista Emmanuel Mas, Pablo Mas, fue sobreseído por la Justicia luego de que el fiscal que investigó los hechos no encontrara pruebas para imputarle algún delito. La mujer lo había señalado por una supuesta desobediencia de una orden judicial que establecía la restricción de acercamiento, pero no hubo elementos concretos y lo libraron de culpa.

Esta es la tercera vez que el familiar del ex Boca y actual jugador de Orlando City percibe un sobreseimiento y que su ex, identificada como María José Imparado, recibe un revés judicial. En las ocasiones anteriores, la mujer lo había denunciado por incumplimiento de una orden judicial (violación de medida perimetral) y amenazas en contexto de violencia de género. Esas denuncias que recayeron en el Cuarto Juzgado Correccional y en el Quinto Juzgado Correccional fueron resueltas en la Unidad Conclusiva de Causas con el sobreseimiento para Mas.

Tras recibir la denuncia en la UFI CAVIG el 10 de mayo, el fiscal Eduardo Martínez indagó sobre el caso y concluyó que "de los elementos de convicción incorporados a la causa, no es posible corroborar la comisión de delito alguno". El representante del Ministerio Público, en su pedido de sobreseimiento indicó que no surgió de la declaración de la denunciante ningún acto de turbación u hostigamiento realizado por el imputado, según trascendidos.

Luego de obtener la resolución a favor, el abogado de Mas, que ya había anticipado que la demandarían en la Justicia Civil y la denunciarían en el Fuero Penal por daños y perjuicios y falso testimonio, respectivamente, advirtió que darán inicio a las acciones legales.

"Hay que poner un freno. El sistema judicial está para resolver otras cosas más importantes. Es un desgaste económico y judicial", aseguró el Dr. Maximiliano Paez Delgado, quien agregó: "No es justo que te judicialicen la falta de amor".

Por las denuncias que Mas acarreaba, la Justicia de Familia había determinado un régimen de visita para ver su hijo de 8 horas por semana. A partir de las buenas noticias para su patrocinado, el letrado adelantó que solicitarán que esas medidas se revisen y le proporcionen al padre la posibilidad de permanecer más tiempo con su hijo.

Según apuntó Páez Delgado, este fue el primer sobreseimiento a favor de un hombre denunciado en CAVIG, lo que marcará un antes y un después en disputas judiciales de parejas que se trasladan al plano judicial. "Sienta jurisprudencia", aseveró y cerró: "Muchas veces las denunciantes son dirigidas e impulsadas por su propia familia a radicar denuncias, como así también bajo recomendación de los abogados".