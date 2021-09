En Rivadavia: llegó ebrio y, frente a sus ex suegros, intentó arrebatarle su hija a su ex pareja

Un hombre fue detenido luego de que llegara ebrio a la casa de su ex pareja -en Rivadavia- y, frente a la presencia de sus ex suegros, intentara arrebatarle la hija que tienen en común. Incluso, el agresor llegó a zamarrearla y amenazarla, dijeron fuentes judiciales.

El hecho se produjo el pasado 20 de agosto. La denunciante se encontraba en su negocio con su padres. Sobre las 23:45, llegó su ex pareja, en completo estado de ebriedad. Le quiso arrebatar su hija, pero no lo logró. Es más, la tomó del cuello a la ex, la zamarreó y, finalmente, la amenazó.

Ante esto, la víctima llamó al 911 y unos policías lo detuvieron. Lo llevaron a los calabozos de la Comisaría 34°. Este lunes, se llevó adelante la audiencia de presentación. El acusado, identificado como Duilio Chavez, fue imputado de lesiones y amenazas. Prefirió confesar los hechos y acordó una pena, mediante juicio abreviado, de 6 meses de prisión de cumplimiento condicional.