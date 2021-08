"Más vale que me des el niño sino te voy a matar": violento fue condenado por amenazar a su ex

Un violento fue condenado, este miércoles, por amenazar de muerte a su ex pareja. El episodio fue el pasado 3 de abril pero recién este miércoles, el sujeto recibió su condena.

Se trata de Oscar Rolando Molina Baigorria quien, en la fecha antes mencionada, fue hasta la casa de su ex pareja y le tocó la ventana. Como la mujer no le abría, Molina rompió la tela mosquitera y por ahí se metió para empezar a golpearla.

Fueron dos sobrinos de la víctima los que intercedieron y la salvaron de la paliza.

Molina, fue hasta la cocina y tomó un cuchillo de carnicero. "Ya te mato hija de puta. Yo voy a venir a las 16 a buscar el niño y más vale que me lo des sino te voy a matar", amenazó y se retiró de la vivienda.

La mujer llamó al 911 y la Policía detuvo al violento que este miércoles fue condenado a un año de prisión en suspenso. Esto quiere decir que seguirá libre mientras no cause disturbios, ni se vuelva a acercar a su ex.