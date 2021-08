Juzgaron al peligroso 'Pastelito' Sosa acusado de golpear y prenderle fuego la casa a su ex

A primera hora de este miércoles en la Sala 8 del Sistema Acusatorio, Matías Ariel Sosa (conocido por ser parte de la familia de los ‘Pastelitos’) fue condenado. El juez lo vio culpable del de los delitos de tentativa de lesiones graves agravadas e incendio, todo conjugado por ser en concurso real.

Según la representante del Ministerio Público Fiscal, la doctora Claudia Salica, expresó que el juez lo condenó a 3 años 6 meses de prisión efectiva.

Este caso pasó a fines de mayo de este año. Hace aproximadamente un mes atrás se iba a desarrollar el juicio abreviado, pero el imputado dijo que iba a cambiar de abogado. La causa se pospuso y ahora nuevamente entre las partes (defensa y fiscalía) hubo acuerdo y el juez homologó la pena.

Así quedó parte de la casa.

El violento caso

El pasado sábado (29 de mayo) en la madrugada, alrededor de las 3:00, Matías Ariel ‘Pastelito’ Sosa fue a la casa de su ex pareja y ante amenazas de que iba a matarla, la ató: "Se metió a mi casa por la ventana y me dijo 'yo me voy a quedar', le pedí que se fuera porque iba a venir una amiga y le dije que iba a llamar a la Policía. Se enojó y me insultó. Me fui al dormitorio, me siguió, me agarró de las muñecas, me ató y me decía que me iba a matar", expresó en la UFI CAVIG.

Lo que sobrevivió del incendio.

Luego la víctima afirmó Sosa la estrelló contra la pared de un empujón, la tiró al suelo y la golpeó a patadas en la espalda. "Me levanté y salí corriendo a pedir auxilio. Cuando salgó, me doy vuelta y vi que salía humo de mi casa. Matías salió corriendo y huyó en un remis".

El ‘Pastelito’ estuvo varios días prófugo, pero después personal de UFI Delitos Especiales en conjunto con otras Brigadas lo atraparon el pasado 3 de junio.