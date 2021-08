Condenaron con prisión al policía golpeador del CISEM acusado de violar a su pareja

Este miércoles por la mañana en las Salas del Sistema Acusatorio se dio a conocer la sentencia para J.A.C.O. el policía del CISEM acusado de violar a su pareja en 2020. El juez lo penó con 6 años de prisión efectiva, pedido que en la audiencia del martes había hecho fiscalía.

Este uniformado tenía prohibido acercarse a su pareja, pero aun así entró a la casa donde ella vivía y la sometió sexualmente. Según dijeron desde la justicia, la relación entre ellos fue desde 2014 hasta 2019, donde la mujer le puso fin por la cantidad de hechos violentos que le tocó pasar.

Según expresaron, en el momento que estuvieron juntos vivían en un clima de violencia constante de todo tipo, ya sea de forma física, verbal y psicológica. En aquella ocasión, la mujer pidió ayuda en el Juzgado de Paz de San Martín y se resolvió que J.A.C.O. no debía acercarse a su pareja (perimetral) por el delito de violencia familiar.

Pero al uniformado no le importó esta prohibición de acercamiento y el pasado mes de marzo de 2020, eso de las 3 de la mañana fue a la casa donde vivía su ex pareja. La mujer le pidió que se vaya, él hizo caso omiso, la agarró por la espalda, la llevó a la habitación y la sometió sexualmente diciéndole aterradoras frases como: “dale si vos queres”, “no seas tonta, no te hagas” y cuando acabó con el terrible acto, este sujeto dijo: “¿Querés que me lleve a las niñas? que exagerada que sos".

El juez interviniente lo penó por el delito de abuso sexual con acceso carnal en prejuicio de su ex pareja, caso ocurrido en el departamento San Martín en 2020.