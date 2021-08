Robaba en una casa abandonada de Rawson, lo detuvieron y descubrieron algo que llamó la atención

Un conocido delincuente fue detenido cuando desvalijaba una casa, que se encuentra en estado de abandono, ubicada por Calle 10, entre calles Vicente López y Alfonso XIII, en Rawson. Cuando lo detuvieron y vieron sus antecedentes, los efectivos descubrieron que registra una orden de captura por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

El malviviente en cuestión fue identificado como Sebastián Eduardo Quiroga, de unos 30 años. Sobre el mediodía de este martes, fue atrapado luego de que se ingresara a esa vivienda rawsina y comenzara a robarse todo lo que encontraba a su alrededor. Pretendía cargar todo en su camioneta Chevrolet y huir.

Sin embargo, unos policías le aguaron la fiesta cuando llegaron antes que huyera. Quiso hacerlo pero fue atrapado antes que se fugue. Le hallaron herramientas varias, caños de agua y electricidad, y hierros. Hasta había picado la pared para robarse todas las cañerías de la casa.

Lo dejaron a disposición de Flagrancia por el delito de robo simple en grado de tentativa. En sus antecedentes, no solo registra el pedido de captura, sino que además cuenta con varios antecedentes penales. El primero data del 2007 y la mayoría son por el delito de robo.

Mirá su planilla prontuarial:

QUIROGA SEBASTIÁN EDUARDO

IDEN. EN PRIO. 540.329

LOS DATOS APORTADOS FUERON VERIFICADOS EN BASE DE DATOS DE RENAPER.

*2007 ROBO

*2011 AMENAZAS

*2011 ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA

*2012 HURTO CALIFICADO

*2019 ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO NO ACREDITADA APTA PARA EL DISPARO, EN POBLADO Y EN BANDA EN CONCURSO IDEAL, ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO NO ACREDITADA APTA PARA EL DISPARO EN POBLADO Y EN BANDA EN CONCURSO IDEAL, TENTATIVA DE ROBO SIMPLE TODOS CONJUGADOS BAJO LAS REGLAS DEL CONCURSO REAL.

*2019 ROBO AGRAVADO

*2019 ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO HA SIDO ACREDITADA EN POBLADO Y EN BANDA CONJUGADOS POR LAS REGLAS DEL CONCURSO IDEAL.

REGISTRA CAPTURA EN O.D. 19328/21 ITEMS. 96 POR ABUSO DE ARMAS Y AMENAZAS AGRAVADAS POR EL USO DE ARMA DE FUEGO MPF-SJ-2528/21 DE CAVIG, CON INTERVENCIÓN DE UFI CAVIG.-