En marzo atacó con un rebenque a su pareja; ahora en julio volvió a golpearla y la dejó incapacitada

Elías Alfredo Espíndola Aguilera de 21 años, el pasado sábado 20 de marzo golpeó a su pareja a ‘rebencazos’ y ‘piedrazos’, y fue condenado por el Fuero de Flagrancia a 6 meses de prisión condicional. Ahora, este sujeto volvió a caer y también por golpear a su ex. Por esta razón, fue nuevamente sentenciado y se le dio una pena de prisión efectiva.

Según precisaron desde la justicia, Espíndola Aguilera el pasado 4 de julio a las 13 horas fue a la casa paterna donde vive su ex. Este entró a la fuerza, se encerró con pasador con su ex en una habitación y empezó a golpearla brutalmente ocasionándole 21 días de incapacidad (según lo que indicó el médico legista). Seguidamente le arrebató el celular y se dio a la fuga.

La mujer, que ya había sido víctima de este sujeto en marzo de este año, hizo la denuncia en la UFI CAVIG. La brigada de investigación de CAVIG salió a la búsqueda de este sujeto y el pasado 9 de julio fue detenido en la vía pública intentado vender el auto que le robó a su ex.

Este lunes se pactó la audiencia de formalización y control de detención para este sujeto y las partes (Ministerio Público Fiscal y defensa) llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. Lo pactado se presentó al juez de garantías; y tras un cuarto intermedio, el magistrado lo condenó a 1 año y 2 meses de prisión efectiva.

El delito por el cual se lo condenó fueron: lesiones leves agravadas por el vínculo y hurto simple, en prejuicio de G.F.; desobediencia a una orden judicial en prejuicio de la Administración de Justicia, todo calificado en concurso real.

El pasado 20 de marzo, Elías Alfredo Espíndola Aguilera (21) fue a la casa de la madre de su ex. Este le preguntó a la mujer si sabía dónde había dejado un par de zapatillas. La mujer le respondió que no sabía. Y Espíndola Aguilera se ofuscó, agarró un rebenque y cuando intentó pegarle, la ex ocultó a su mamá y recibió el latigazo. Después de eso, este siguió muy ofuscado y la golpeó a pedradas.