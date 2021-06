Una gloria del ciclismo sanjuanino entre las sombras: quién es el Pitufo Castro, acusado de abuso sexual

La denuncia contra Daniel Efraín Castro por presunto abuso sexual en perjuicio de un menor y su posterior detención cayeron como un balde de agua fría en el mundo del ciclismo sanjuanino y no es para menos, ya que se trata de una emblemática figura del deporte local la que está en el centro de las sospechas, que supo brillar en Europa y formar parte de la Selección Argentina.

'El Pitufo', como lo conoce la mayoría, quedó detenido bajo arresto domiciliario y es investigado por la Justicia Penal por la presunta comisión de un delito sexual. Su nombre, a diferencia de este oscuro presente, siempre estuvo vinculado a las noticias deportivas que reflejaron en varias oportunidades sus hazañas, no sólo corriendo en la provincia sino también en otras latitudes.

Noticias Relacionadas El reconocido ex ciclista local, imputado por abuso sexual pero estará preso en su casa

Quien en 1987 conquistara la Vuelta a San Juan, se destacó en Italia como profesional y fue campeón de la carrera Bassano - Monte Grappa, en Veneto en 1989. Ese mismo año se convirtió en el único argentino en ganar la competición Sei Giorni del Sole, también en suelo italiano. En 1990 fue segundo y ocupó un lugar en el podio en el Giro del l'Umbria.

En los siguientes años ocupó un lugar importante en el equipo argentino hasta transformarse en ídolo de varias generaciones amantes del ciclismo. Para algunos fue uno de los mejores corredores que se vio en esta tierra y su característica simpleza y humildad despertó la admiración de muchos.

Oriundo de Angaco, el ciclista que empezó a competir con 19 años regresó al país en los noventa para ganar la primera etapa de la Vuelta a la Argentina y ser campeón de la Vuelta a Mendoza. La clásica Doble Calingasta sería luego la competencia con la que se quedaría con los primeros puestos los siguientes años hasta su última participación en la Vuelta a San Juan, en el 2004, en la que terminó tercero en la primera etapa.

Con la celeste y blanca representó al país en un Juego Panamericano de Estados Unidos y en aquel entonces se volvió un referente de la práctica a nivel nacional junto a Alberto 'Chato' Bravo, el otro sanjuanino que brilló por aquellas épocas, con quien fue muchas veces comparado.

Siempre vinculado al deporte de las dos ruedas que despierta pasiones en este suelo, su continuidad se dio como entrenador del primer equipo de la Agrupación Virgen de Fátima. Antes de que la bomba estallara, Castro se desempeñaba como técnico del conjunto piquetero, con el que se consagró en diversas ocasiones.

En una de sus últimas entrevistas, se mostró enfocado en lo deportivo y en el rendimiento de su equipo durante la pandemia, previo a la temporada de ruta.

Tras quedar en la mira de la Justicia, Pitufo Castro se defendió de la acusación y negó semejante acusación, encuadrada en la imputación de abuso sexual gravemente ultrajante contra un menor. "Niego toda la acusación sobre mí, no he hecho nada. No soy capaz de hacer eso", sostuvo frente a los fiscales y la jueza de Garantías Gema Guerrero, que le dictó la prisión preventiva por un año.

Como no corre peligro de fuga, podrá cumplir con la detención en su domicilio de Albardón, con una pulsera electrónica. Mientras tanto, la investigación que se desarrolla lo pone en una situación incómoda, ya que una de las pericias más vitales para el caso, la psicológica, arrojó como resultado que el menor tiene signos de haber sido abusado.

corrió en Europa

dt de la agrupación virgen de fat

seleccion de ciclismo

campeon argentino