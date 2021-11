La familia de Mura, el policía asesinado, denunció que recibieron amenazas de muerte

Luego de finalizado el juicio por el crimen de Oscar ‘Nando’ Mura, el policía que fue asesinado por su pareja, Diego Espejo, su familia sigue sin encontrar la paz. Es que según denunciaron, en las últimas horas recibieron amenazas de muerte.

Según expresó el padre de Mura en diálogo con Radio Sarmiento, "un grupo de mujeres que estaba en Tribunales al momento de la condena nos gritaron que nos iban a matar, que cuánto habíamos pagado y la verdad que no pagamos nada, solo pedíamos justicia y gracias a Dios se hizo justicia. Esperemos que sea firme la sentencia".

Al respecto, el hombre aseguró que "la abogada se está haciendo ocupando de eso, pero serían familiares (de Diego Espejo). Se hizo una denuncia porque no sabemos el motivo por lo que nos amenazaron siendo que nosotros somos los perjudicados, siendo que no tienen en cuenta que él tiene hijos. Los que tendríamos que estar así somos nosotros porque nosotros perdimos un hijo y estas personas estaban pidiendo justicia", agregó.

"Me daba impotencia escuchar y leer todas las cosas malas que dijeron. Ellos pidieron que se supiera la verdad y ahí está la verdad. Si no se hubiera trabado el arma no sé cuántas balas le hubiera dado. Lo mató cuando estaba durmiendo, acostado al costado de la cama, de lado, allí recibió los disparos", finalizó.