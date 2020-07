El policía acusado de golpear ferozmente a su ex pareja en Rivadavia, vuelve a trabajar

Cristian Saromé, cabo del Grupo G.A.M. de la Policía de San Juan, hace más de cuatro meses fue denunciado por su ex pareja -también miembro de las Fuerzas- por haberla golpeado salvajemente. La causa rápidamente cayó en manos de la justicia y este uniformado quedó detenido y enviado al penal de Chimbas. En abril pasado, la justicia le concedió la libertad.

Su abogada defensora, Filomena Noriega, fue quien había solicitado la libertad. Luego de ello, pidió en la Subsecretaría de Control de Gestión que se reintegrado a su trabajo. Tras dos meses de presentado ese pedido, el Jefe de la Policía de San Juan, Luis Walter Martínez, firmó el regreso a su trabajo. Aparentemente, no sería al Grupo G.A.M. donde estuvo previo a la denuncia, sino a otra dependencia pero eso no está definido aún. Ya le devolvieron su credencial. Resta que tramite la entrega de su arma reglamentaria.

El caso

Precisamente, el hecho ocurrió durante la cena del pasado lunes 10 de febrero. "Estábamos por comer y comenzó a hablar de mi cumpleaños, que es el próximo sábado. Me dijo que la iba a pasar con él y no con mi familia, como yo quería. Como me negué, se enojó, se levantó de la mesa y se fue hacia la puerta de mi casa (ubicada justo frente a la Universidad Católica de Cuyo)", afirmó.

Luego de ello, siguió una discusión, hasta que Saromé le propinó un fuerte cabezazo en su frente, dejándola completamente inconsciente. En ese momento, el sujeto escapó de la escena y fue la hermana de la víctima quien la ayudó a volver a la normalidad. "Una vez que me desperté, llamamos al 911 y cayeron varios policías a auxiliarme. Me llevaron al hospital Rawson, donde me diagnosticaron un traumatismo de cráneo", relató.

Lo peor de este hecho fue que, durante la madrugada del martes, el cobarde policía decidió pedirle ayuda a su jefe del Grupo G.A.M., y juntos fueron hacia la Comisaría 13ª a presentarse por la denuncia contra Saromé. "Le iban a quitar el arma pero su jefe dijo que no y, por ende, todavía tiene él su arma. No sé dónde porque está detenido pero lo que sí sé es que no le retuvieron el arma reglamentaria", afirmó Eugenia.