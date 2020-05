Intentaron estafar a la reconocida mánager de modelos sanjuaninas

La reconocida mánager de modelos sanjuaninas, Sole Tassi, denunció en sus redes sociales que estuvo cerca de convertirse en una nueva víctima de las estafas telefónicas después de intentar vender un electrodoméstico usado vía internet. Para alertar a sus seguidores del modus operandi, contó a detalle lo sucedido y además publicó los números de teléfono que la contactaron con tal fin.

En su cuenta de Facebook, la empresaria dijo que todo comenzó cuando quiso vender una heladera en una conocida web de compra-venta, Marketplace, por lo que empezó a recibir llamadas de diferentes interesados en adquirirla. Tras acordar con uno de ellos, le compartió su CBU para que realizara el depósito y, a partir de ese momento, la situación se volvió extraña.

Un supuesto comprador le aseguró que había realizado la transferencia bancaria, pero le explicó que cuando se encontraba haciendo el trámite en el cajero, la máquina le retuvo la tarjeta. Ante una supuesta queja que había hecho con el banco, le comentó que la llamarían desde la entidad para corroborar algunos datos y así terminar de completar la transacción.

De inmediato recibió ese llamado del "banco" y, cuando el supuesto empleado bancario le pidió el usuario de su cuenta de Home Banking, se dio cuenta y directamente cortó la comunicación.

"Ahí corté, le llamé a una amiga que trabajó en ese mismo banco y me dijo que no eran ellos. Después el tipo que quería comprar la heladera me bloqueó. Nunca me habían querido estafar, pero la bronca que te queda es terrible", expresó y agregó: "No les den sus datos a nadie y menos bancarios".

