Juicio contra penitenciarios: declaró Fernández Santa Lucía, la presunta víctima

Una nueva audiencia se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal, durante la tarde de este lunes. Esta vez, era el turno del testimonio de la presunta víctima, Federico Elías Fernández Santa Lucía, un pedófilo que habría recibido una brutal golpiza por parte de unos penitenciarios. También lo hizo su padre, Federico Cecilio Fernández Gizzi, famoso por haber asesinado a un conocido abogado sanjuanino, causa por el debe cumplir más de 10 años de prisión.

Pese a que por disposición judicial -al menos eso expresó el policía que estaba en la puerta del palacio de la Justicia Federal- no dejaban a entrar a la prensa, Tiempo de San Juan pudo conocer los pormenores de la audiencia. Según fuentes del caso, Fernández Santa Lucía declaró que "la mayoria de los que estaban en el proceso jamas lo habian tocado, fueron otros penitenciarios los que lo golpearon". Sobre los tres penitenciarios detenidos dijo que a Mauricio Díaz lo vio alguna vez pero no participó del hecho; a Marcelo Díaz nunca lo vio; y al tercer acusado, José Tapparo, lo caracterizó como una "excelente persona que hizo todo lo posible para salvarlo pero que nunca lo golpeó", confesó la fuente a Tiempo de San Juan.

Aparentemente dijo "la mayoría" para desvincular a los tres penitenciarios acusados. Al resto, a los otros siete imputados -entre ellos el ex director del Penal, Leonardo Barac, y los profesionales de la salud- no los nombró ya que según su relato, si tendrían responsabilidades ya sea por encubrimiento o por omisión en sus deberes como funcionarios públicos, precisaron las fuentes.

El imputado habría sido claro al intentar desvincular a los procesados por la golpiza en su contra. Dijo que ellos nunca lo tocaron y que, en realidad, fue la fiscal de la causa la que decidió responsabilizarlos por los horarios en los que ocurrió el hecho. Supuestamente en esos horarios, se encontraban trabajando los Díaz y Tapparo.

Su padre, Fernández Gizzi, declaró no recordar quiénes fueron los que golpearon a su hijo ese día. "De todas formas le preguntaron por qué denunció dos días antes lo que le pasó a su hijo, si todavía no pasaba el hecho. Como que sabía que algo le iba a pasar", contaron las fuentes. Lo cierto es que este hombre prefirió no seguir declarando porque el tribunal no le daba la seguridad para hacerlo.

Este juicio continuará el próximo lunes, a las 9. Comenzarán más temprano que la de este lunes ya que la última duró alrededor de seis horas. Terminó sobre las 23.