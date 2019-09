Cae en San Juan "La Reina de las Estafas”, conocida por sus fraudes en Bs. As. y Mendoza

En Buenos Aires la apodan “La Reina de las Estafas” y su fama llegó a San Juan. Este viernes la detuvieron en la Peatonal Rivadavia por intentar engañar a una pareja con la venta de una casa de Albardón que no era suya. No descartan que haya cometido otras maniobras similares, es por eso que la Policía sanjuanina investiga a esta joven mujer acusada de embaucar a 150 familias en la ciudad bonaerense de Luis Guillón y de perpetrar otros fraudes en Mendoza. Ella juega con algo a su favor: no puede quedar detenida porque está embarazada y sufre de epilepsia.

Su nombre es Sayra Vanina Denisse Boiochi y tiene 27 años, pero su apodo, o al menos así la llaman en Buenos Aires, es el de “La Reina de las Estafas”. A fines de 2018 fue noticia en los diarios del partido bonaerense de Esteban Echeverría y de la localidad de Luis Guillón, hasta salió en la pantalla Crónica TV, por la supuesta estafa a 150 familias de esa zona de Buenos Aires. La maniobra supuestamente consistió en prometerles viviendas de planes sociales y a cambió les exigía entre 5000 y 7000 pesos para iniciar los trámites, además cobrarles cuotas. El diario La Unión de Esteban Echeverría publicó que hubo damnificados que llegaron a pagar 150.000 y hasta 300.000 pesos. En esas notas también contaron que Boiochi ya venía cometiendo otras estafas desde hace 5 años con la oferta de trabajo en el Estado.

Fuentes policiales señalaron que esta misma mujer pasó por Mendoza y supuestamente perpetró otros fraudes, tanto que actualmente tenía pedido de captura en la vecina provincia.

Aquí en San Juan estaría asentada hace un par de meses, contaron en la Policía. Lo saben porque alquiló una casa en el barrio Conjunto II, en Albardón. Justamente, esa vivienda es la que utilizó para engañar a una pareja de Chimbas que buscaba comprar una propiedad. Estas personas vieron que ofrecían esa casa a través de una cuenta de Facebook y contactaron a la supuesta dueña, que resultó ser Sayra Boiochi. Esta última los citó en la vivienda de Albardón y se las mostró, también pidió 10.000 pesos para iniciar los trámites. La pareja pagó y tomó nota de los datos de la supuesta vendedora y fotografió su DNI. Confiaron que todo iba a estar bien. Sin embargo, a los días pusieron sus datos en Internet y saltó que Boiochi era una conocida estafadoras en Buenos Aires.

Eso llevó a que la denunciaran en la sección Defraudaciones y Estafas. La pareja volvió a contactar a la presunta embaucadora y ésta los citó este viernes al mediodía en la peatonal del centro sanjuanino. Fue ahí que los investigadores policiales de la Brigada de Investigaciones la detuvieron.

La mujer fue puesta a disposición de la justicia, pero no puede quedar detenida. Como se encuentra embarazada y además sufre de epilepsia, el juez que interviene en la causa le otorgó la excarcelación, señalaron fuentes del caso. Mientras tanto los policías de Defraudaciones y Estafas averiguan si no cometió otras maniobras y hay más damnificados.