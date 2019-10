Rechazan el pedido de juicio abreviado del policía que atropelló y mató a dos colegas

A las pocas horas de que firmaran el acuerdo para abreviar el juicio contra el policía sanjuanino que atropelló y mató a otros dos efectivos en 2018, el juez del caso rechazó la presentación. El titular del Quinto Juzgado Correccional consideró que no estaba bien fundamentado el ajuste de calificación que plantearon.

El agente Ricardo David Montero (25) está acusado de provocar las muertes de otros dos policías, Damián Ramón Vega (25) y Marcos Luna (21), la mañana del 10 de julio de 2018. Ese día, Montero volvía de fiesta y totalmente borracho junto a dos compañeros de la Seccional 17ma y embistió de frente con su Chevrolet Aveo a la moto en la que viajaban los otros dos agentes en la calle Tucumán, cerca de Centenario, Chimbas. Vega murió en el acto y Luna falleció días después.

Este lunes, fecha en que estaba previsto el inicio del juicio, su abogado defensor y el fiscal correccional Roberto Mallea firmaron y presentaron un acuerdo en el Quinto Juzgado Correccional para abreviar el debate. En el mismo, Ricardo Montero admitía su responsabilidad en el accidente fatal y daba su consentimiento a aceptar una pena de 3 años y 6 meses de prisión, y 9 años de inhabilitación para conducir, por el delito de homicidio culposo agravado por conducir en estado de ebriedad. Entendieron que no correspondía incluir el agravante de exceso de velocidad porque esto no estaba probado en la causa.

La presentación despertó el duro rechazo de los familiares de Damián Vega y Marcos Luna. "Luchamos para que el asesino pague una condena seria, justa, que no entre y salga de la cárcel como quiere. Es una vergüenza que la pena sea menor que el siniestro que involucra al otro policía", sostuvo indignado Eduardo Vega, el hermano de uno de los uniformados fallecidos, en referencia al juicio contra Claudio Díaz que recibió una sentencia de 4 años y dos meses. De hecho, sus representantes legales expresaron al juez su rechazo al acuerdo.

Si bien la posición de la querella no es vinculante, el juez Matías Parrón resolvió este mismo lunes rechazar el acuerdo presentado por la defensa de Montero y el fiscal. Y lo hizo en razón de que el ajuste de la calificación que pidieron no estaba bien fundamentado, señalaron fuentes judiciales. Es decir, lo rechazó por una cuestión formal, de modo que no están cerradas las puertas al acuerdo del juicio abreviado que, al único que favorece, es al acusado.