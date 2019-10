Procesan a tres sujetos por una estafa de más de $71.000 a una maderera de Rawson

El juez Benedicto Correa procesó a tres hombres que en mayo de 2018 supuestamente embaucaron a una firma maderera de Rawson con la compra de materiales usando cheques robados por un monto de más de 71.000 pesos.

Ellos son David Florencio Carbajal Santander (49), Javier Ernesto Neira (49) y Juan Carlos Velázquez (62), revelaron fuentes judiciales. Todos ellos fueron procesados por el juez del Quinto Juzgado de Instrucción por presunta estafa y zafaron de quedar detenidos en razón de que el delito es excarcelable.

El juez Correa llegó a la conclusión que los tres supuestamente pusieron en práctica una maniobra fraudulenta que comenzó cuando Carbajal Santander se presentó en el comercio Maderas Ruta 40, ubicada en calle Mosconi, Rawson. Este hombre dijo llamarse Emilio García y habló con la dueña del local, de apellido Burger, a quien le pidió un prepuesto para la compra de 300 metros de machimbre, 40 rollos de membrana y 8 cajas de emulsión asfáltica supuestamente para construir unas cabañas para la firma Cordillera Nevada, revelaron fuentes judiciales. Se mostró convincente, hasta dejó el número de Cuit de la firma para que la víctima constatara el registro fiscal, como para darle más seriedad a la compra. También le dijo que le iba a pagar con cheques a nombre de esa empresa.

El sujeto se retiró y al otro día llamó para saber si habían confirmado los datos de la empresa. La comerciante lo había hecho, así que le respondió que todo estaba regla y que la compra se podía realizar. El día 5, se presentaron Javier Neira y Juan Velázquez en una camioneta Chevrolet a buscar gran parte de la mercadería y pagaron con tres cheques del banco Credicoop a nombre de Cordillera Nevada, señalaron allegados al caso.

Los supuestos clientes se retiraron, pero acordaron volver por el resto de los materiales. El 7 de mayo, la comerciante llamó por teléfono a la firma Cordillera Nevada y preguntó por el tal Emilio García para avisarle que ya tenía la mercadería que faltaba y la factura por la compra que realizaron con cheques. En la empresa le dijeron que la llamarían, no entendían nada. Otro día, la mujer volvió a contactarse con la firma preguntando por García y en ese lugar le reiteraron que le devolverían la llamada. Después, desde Cordillera Nevada efectivamente la llamaron, pero para explicarle que ahí no trabajaba ningún García y que la había estafado porque esos cheques habían sustraídos tiempo atrás a uno de los directivos. Recién entonces la comerciante descubrió que había caído en una estafa. Eso motivo que radicara la denuncia en la Policía. Dio la causalidad que no pasó mucho que recibió la llamada del tal García, que se contactaba con el negocio para retirar la otra parte de la mercadería.

Fue así que la víctima le propuso que fueran a buscarla, que los esperaba. A todo eso la Policía ya estaba avisada, de modo que cuando Neira y Velázquez aparecieron por el negocio para retirar la carga fueron detenidos, según la acusación. A través de averiguaciones, los investigadores bajo directivas del juez Benedicto Correa lograron individualizar y detener al tal García, que no era otro que Carbajal Santander. A los días supieron que los materiales habían ido a parar a una finca.

La víctima identificó y reconoció a los presuntos estafadores. Una pericia caligráfica confirmó que la firma del tal García había sido hecha de puño y letra por Carbajal Santander, de acuerdo a la causa. Los tres ahora están procesados.