Ariel Jofré, el veterinario solidario de San Juan que ahora también hace streaming

Ariel Jofré es conocido en San Juan no solo por su labor como veterinario, sino por su fuerte compromiso con el bienestar animal. Durante años ha atendido de manera desinteresada a perritos rescatados, cobrando muy poco o incluso nada por sus servicios. Su solidaridad le ganó el cariño de muchas personas dentro del ámbito local.

Juntos crearon "Metele pata", un programa que se transmite a través del canal "¡Como!", donde abordan temas vinculados al mundo animal. Según contó Jofré, los primeros pasos no fueron fáciles. “Al principio brindar estos primeros pasos me costó, ya que nunca había hecho programas en vivo”, reconoció. Sin embargo, con el tiempo fue ganando confianza: “Ahora cada vez me cuesta menos”.

Una de las cosas que más valora de esta nueva experiencia es poder acercar información útil a tiempo: “Lo que más me gusta es poder adelantar consultas y evitar que los pacientes lleguen muy enfermos a atenderse”.