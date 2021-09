Susana Laciar en la previa de las PASO: pandemia, vacunas, Vidal y Bullrich

Susana Laciar, la representante de Producción y Trabajo en el frente Juntos por el Cambio, habló de todo en Paren las Rotativas. Campaña en pandemia, vacunas, Vidal, Bullrich y Ley Laboral.

"No son las mismas formas pero buscamos el contacto sin el abrazo, pero mirándonos a los ojos. El barbijo nos permite mirarnos a los ojos y de verdad hablar para saber qué vamos a hacer", expresó la precandidata a diputada nacional.

Laciar, también tuvo que atravesar el coronavirus en medio de la pandemia pero, a pesar de los cruces entre oficialismo y oposición por la vacuna se confesó: "Yo soy provacuna".

"Tuve Covid en junio de este año y sentí miedo a lo desconocido. Me tocó que me llegue el turno cuando yo ya estaba contagiada y hubiese querido estar vacunada. Después de eso me vacuné con una dosis de AstraZeneca y ahora me toca la segunda. Yo me vacuno, soy provacuna y mi papá de 90 años también lo tuvo y también se vacunó", relató Laciar.

Para la política, la gestión de la pandemia del Gobierno Nacional "no está aprobada". "Podríamos haber visto el mundo, en otros países, todos se adelantaron, pudimos ver la prueba y error de otros países, este es el único con la cuarentena eterna", manifestó Laciar quien también se mostró preocupada por la educación y por "cómo nivelamos".

Sobre la economía, la precandidata dijo que quiere "hablarles a estos jóvenes, 6 de cada 10 que dicen que no ven futuro en Argentina".

"Veníamos de una economía complicada, tenemos poder, tenemos capacidad, aprendamos de los errores y miremos para adelante que la Argentina necesita salir", dijo.

Para esto, una de las medidas que Laciar dijo que le gustaría que tome el Gobierno es que las empresas puedan tomar jóvenes y que durante el primer año de trabajo no se les cobre contribución patronal. "Para que el joven tenga esa posibilidad y la empresa también, darle competitividad a las empresas", aseguró.

"Tenemos una Ley Laboral del 76 que hay que actualizarla, siempre cuidando el salario del trabajador pero haciendo a las empresas más competitivas, bajar los costos impositivos", detalló la referente.

La opositora habló sobre María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich a las que calificó como "referentes que hay que tomar" y que "son distintas pero complementarias".