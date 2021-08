Baistrocchi respondió todo: su futuro, lo que piensa de las PASO y cuánto invirtió Capital en obras

Este martes visitó Paren las Rotativas el intendente de Capital, Emilio Baistrocchi. En la previa de las PASO 2021, el funcionario se refirió al rol que tendrá su departamento y también el gobernador Sergio Uñac. "Uñac no se juega su futuro en estas elecciones, pero repito que es una elección muy importante", apuntó de antemano.

El exministro de Gobierno puso el acento en que las primeras son importantes y una guía para las que le siguen. "Capital es el territorio más difícil para el Frente de Todos, históricamente ha sido así. Los capitalinos no siempre votamos igual. Son las reglas del fuego y cada frente juega sus estrategias", agregó.

El funcionario sanjuanino también manifestó que se nota el hastío de la gente por la situación económica del país y la pandemia, aunque señaló que cree que sea tan bajo el nivel de votantes en las elecciones legislativas. Además, sobre las maratónicas entregas de obras de estos últimos días en casi todos los departamentos de la provincia, el Jefe Comunal capitalino aseguró que "las obras no las hacemos en campaña, sino que hace rato venimos trabajando y esto está planificado".

Cuando le preguntaron sobre las otras elecciones, el intendente de la Capital expresó sin dudarlo: "por supuesto que me gustaría que Uñac sea candidato otra vez". Luego, cuando se le preguntó sobre sus aspiraciones políticas en caso de que Uñac no sea candidato a gobernador. Baistrocchi rápido contestó: "Como intendente si me gustaría. Adelantarse no suma. Para eso hay que trabajar mucho y legitimar el trabajo. Hay que pasar varias etapas, a mí todavía me queda la posibilidad de renovar por cuatro años más".

Mirá la entrevista completa: