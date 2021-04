Uno a favor, otro en contra: fuerte debate por el hombre que pidió frenar el aborto de su ex pareja

El debate sobre Franco, el hombre que pidió frenar vía judicial el aborto de su ex pareja, llegó a la mesa de Paren las Rotativas. Este último martes los abogados Martín Zuleta y Renaldo Bedini visitaron los estudios de Canal 13 y con posturas diferentes, discutieron sobre el polémico caso que tuvo repercusión nacional y llegó a la Justicia, donde la jueza Amanda Días ya rechazó el pedido de frenar la IVE.

La discusión se basó en los términos legales del caso. Zuleta, quien junto Mónica Lobos forman parte de la defensa Franco, explicó que pusieron una medida cautelar para preservar la vida del niño por nacer y los derechos de su defendido. Además aseguró que el hombre es el progenitor y tiene derechos sobre el embarazo.

En este contexto, el profesional manifestó que la ley de aborto se contradice con la Constitución Nacional y genera un quiebre en la "armonía que existe en los derechos de la familia". Además pidió un debate a fondo sobre el caso de su defendido y su ex pareja, quien según versiones periodísticas, ya habría interrumpido su embarazo.

Por otro lado, Bedini, defensor de la IVE, cruzó a su colega y explicó, de acuerdo a sus conocimientos, qué derechos tiene una persona a partir de la paternidad. "En este caso lo que se está discutiendo no es el derecho de una persona a su paternidad, sino cual es la acción del Estado en la protección de una vida intrauterina. No estamos hablando del interés del padre, estamos hablando de interés general que tiene el Estado de proteger a las personas, nunca entra el juego el padre, no hay padre hasta que no haya niño nacido", indicó.

Las declaraciones no cayeron bien en Zuleta, quien apuntó que "la vida comienza desde la concepción". "Desde que hay vida hay persona, desde que hay persona hay sujeto de derecho, y un sujeto de derecho la ley pone a su disposición sus presentantes legales, que son los padres", señaló. Y agregó: "Es una incoherencia total interpretar que el padre no tiene derechos, pero si obligaciones sobre la vida de su hijo".

Mirá el debate completo: