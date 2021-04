Sigue el escándalo: los jefes del EPRE cobran hasta tres veces más que los de otras provincias

En medio de la polémica por el desmesurado aumento de sueldos de los jefes del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), el diputado Alberto Allende estuvo este martes en Paren las Rotativas y criticó con dureza a las autoridades. Con una planilla en manos, el funcionario señaló que los titulares del organismo sanjuanino cobran tres veces más que los de otras provincias.

Quienes están en el ojo de la tormenta son Oscar Trad (actual presidente), Roberto Ferrero (hoy vicepresidente) y Cristian Pelusso (exgerente general y ahora primer vocal), quienes se aplicaron en marzo último un incremento en sus haberes que va de 110 mil a 180 mil pesos. Es decir que Trad pasó a ganar un poco más de los 615 mil pesos al mes; Ferrero pasó de 396.655 pesos a 579.136 pesos; y Pelusso de 201.970 a 331.830 pesos .

Según explicó Allende, el sueldo de los jefes del EPRE triplica al de otras provincias. De hecho mencionó que en Río Negro, la presidenta del ente regulador de la electricidad cobra 194.718 pesos y en Buenos Aires, Marcelo Juiz, presidente del Directorio de Control de Energía Eléctrica. percibe todos los meses un monto de 184.035 pesos.

En otras dos provincias vecinas la remuneración también está muy por debajo que la de San Juan: en Córdoba el titular de EPEC tiene un sueldo de 151.806 pesos, y en Mendoza, la presidenta del organismo tiene una mensualidad de 234 mil pesos.

Ante este escenario el diputado nacional pidió informes al organismo y se reavivó un viejo debate que se veía dando en la provincia con la posibilidad de sacar una ley para frenar abusos salariales, como el del EPRE, aunque el tema se venía barajando desde enero. Recordando además que en diciembre pasado, Sergio Uñac echó a Jorge Rivera Prudencio (ex presidente del EPRE) tras la agresión verbal a un periodista que consultó en un acto, que estaba lleno de autoridades, empresarios y trabajadores de medios de comunicación, sobre el uso de los fondos de afectación específica del EPRE.

Después de la salida de Rivera Prudencio el organismo siguió funcionando con Trad al frente, pero el Ejecutivo no le perdió pisada. Allende siguió insistiendo con un pedido al Tribunal de Cuentas para que verifique la legalidad del uso de los fondos PIEDE y la Línea de 500 kV para financiar el concurso de anteproyectos para oficinas, cocheras y depósitos para la entidad reguladora. Como el concurso no se llevó adelante, el órgano que controla la legalidad del gasto público estableció que no existió irregularidad.

En ese contexto se maneja la posible intervención del organismo. Tengamos en cuenta que desde 1997, el mismo EPRE creó un decreto reglamentario donde estableció que los sueldos de la entidad se fijan a través de su reglamento interno, es decir, por ellos mismos.