Emilio Ventura: la pasión por la radio y "los años dorados" para hacer negocios en San Juan

El empresario sanjuanino Emilio Ventura fue el punta pie inicial en el ciclo de entrevistas de personajes sanjuaninos que tuvieron, y tienen, un rol importante en el ámbito local. Desde su participación como director de una de las radios más influyentes de la provincia a un análisis pormenorizado de "los años dorados" de la economía en San Juan, fueron parte del anecdotario que Ventura fue desglosando en el programa Paren las Rotativas, que conduce Sebastián Saharrea los martes a las 22hs en Canal 13.

Ventura se recibió de contador y comenzó a trabajar como empresario desde muy joven. Tenía 25 años cuando el magnate de medios y pionero del periodismo moderno, Don Francisco Montes, lo llamó para que dirigiera un importante diario de Mendoza. "Me apasionó la economía en todo el secundario y al poco tiempo que terminé la facultad en mayo del 71´, me llamó Don Francisco para que le diera una mano en la dirección del Diario Mendoza. Eran dos Cuyos, estuve un tiempo y cuando se agrandó un poco la familia decidí volver a San Juan", contó.

Al regresar su carrera como empresario lo llevó a ser parte de la entonces Cervecería San Juan. "Fue una prueba de fuego interesante, yo en ese entonces tenía 25 años y lo que vino después fue como si me llevaran los acontecimientos. He sido contador, inspector de la DGI y después fui superando eso y me puse mi estudio contable que con el tiempo me llevó a Radio Líder donde hicimos las cosas de cero", afirmó en el siguiente video de Paren las Rotativas:

Para entender el contexto de la radiofonía en San Juan, en los comienzos la oferta era muy distinta a lo que es hoy en la provincia. Habían dos emisoras que acaparaban el mercado: Radio La Merced y Radio Colón. La Merced era de un ingeniero de apellido Martínez, pero al poco tiempo cambió de dueños y pasó a ser de los hermanos Antonio y Laureano González, que la renombraron como Radio González e iniciaron las transmisiones continuas desde 1925. La emisora en ese tiempo se instaló en calle General Acha entre Rivadavia y Laprida. Y más adelante, en 1934, un empresario llamado Cándido Rodríguez Vila compró la radio y trasladó los estudios a calle Laprida, entre Mendoza y Entre Ríos. Después de esas experiencias Vila cambió el nombre de Radio González por LV5 Radio Los Andes. Y en 1949, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, la emisora fue adquirida por la Editorial Haynes y pasó a integrar la Red Azul y Blanca de Emisoras Argentinas, con LRA Radio El Mundo a la cabeza. Finalmente en 1962, ya fuera de la cadena, la radio recibió el nombre con el que la conocemos actualmente, Radio Sarmiento.

Así luce hoy el auditorio de Radio Sarmiento. (Aquí algunos datos)

"Para competir con Colón trajimos a Ricardo Robles de Mendoza, que tenía un estilo muy parecido al de Mario Pereyra. Armamos una radio que tenía su equipo comercial, su equipo de prensa y su equipo de deportes. A los dos meses de estar en el aire le ganamos el Mercurio de Oro a una radio que venía ganando toda la vida. Le encontramos la vuelta, no queríamos ser una FM cualquiera", contó Emilio en la entrevista que se realizó en los mismos estudios donde estuvieron figuras culturales de todo el país.

En este sentido Ventura fue uno de los hacedores de dos movidas radiales que se arraigaron en los sanjuaninos como costumbres: los sorteos de asado en el auditorio y las tortas que se repartían en el móvil. "Guillermo Bravo hacía un sorteo de 10 kilos de asado y juntamos gente en el auditorio. La radio era importante, imagínese que la gente antes de ir a un ministerio iba a la radio a pedir un remedio o lo que fuere. La radio era un receptor de los medios humanos y por otra parte, los políticos sabían que por acá tenían que pasar", recordó Emilio. Entre esas anécdotas "las tortas que sacábamos en un carro era una cuestión simbólica de pertenecer".

La primera trasmisión radial de San Juan se dio un 14 de septiembre de 1923, cuando en forma de prueba se transmitió la pelea de boxeo entre Jack Dempsey y Ángel Firpo, que llegaba desde Buenos Aires a través de una radio a galena, que a su vez recibía la transmisión desde los Estados Unidos.

Los "años dorados" del empresariado y la creación de la Bolsa de Comercio

Los orígenes de La bolsa de Comercio podrían encuadrase dentro de una traición. "Fue un momento muy grave con una persona de Buenos Aires que nos llevó todos los depósitos. Era un corredor de bolsa de confianza que desapareció y nos dejó las deudas y me tocó pelearla a mi cuerpo a cuerpo", afirmó Ventura. Y agregó que "tuve un apoyo mínimo de Jorge Escobar (entonces gobernador), puede decirse que había una predisposición para que hiciéramos la bolsa. Tengamos en cuenta que la Bolsa de Comercio se hace con muchas personas de renombre de San Juan y gente muy hacedora".

El terremoto de 1944 fue uno de los hechos que cambió la vida política, social y económica de la provincia, y en el caso del empresariado también hubo un cambio significativo. "Después del terremoto había gente muy hacedora, tipos que empujaban y decían che hay que hacer un banco bueno hagamos un banco. Mi padre era así, Don Francisco Montes también, José Estornell, Marcelo Zunino, bueno toda esa gente", recordó Ventura mostrando admiración. En el siguiente video seguí la entrevista:

Para Ventura hoy en día la idea de inversor se ha modificado radicalmente. "Se ha perdido el concepto de empresario. De tomar riesgos. Antes el empresario le metía y hacía. El Banco Agrario era nuestro, el Banco Hispano era nuestro, Casa Matriz también era de San Juan, hoy no pensamos en tener ni una financiera", afirmó.

Los tiempos para hacer negocios también van cambiando. Para Ventura "el mejor momento para hacer negocios fue en los años 80´ con la vitivinicultura cuando un litro de vino valía un dólar. Yo también fui bodeguero, hacíamos contratos por 1 millón de dólares así como si nada. Fue la gran llegada de la vitivinicultura y el gran debacle con la caída de Greco", contó. Y analizó que "desde ahí no se recuperó más la vitivinicultura y hoy hacer vino es hacer empresa, no negocio". Un detalle no menor es que "en San Juan vos antes tenías bancos propios. Entonces le llamabas a Marcelo Zunino y le decías para mañana necesito un 1 millón de dólares y lo tenías porque era dueño del banco. Había todo un circulo virtuoso". Mirá la última parte de la entrevista: