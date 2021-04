Fabian Martín, fuerte: no será candidato en las PASO y la incertidumbre por las nuevas restricciones

A pesar de que su nombre sonaba fuerte para las PASO 2021, siendo uno de los dirigentes más competitivos del frente opositor, Fabián Martín adelantó este martes en Paren las Rotativas que no será candidato en las próximas elecciones. El intendente de Rivadavia aseguró que cumplirá el mandato completo en el municipio, aunque tendrá un rol importante en la campaña y armado de estrategias y listas, que por ahora no tiene nombres.

"Descarto ser candidato. Es lindo poder participar, pero tengo una responsabilidad muy grande y es conducir uno de los departamentos más grandes de San Juan, con más de 100 mil habitantes y en medio de una problemática sanitaria", explicó de antemano el rivadaviense en el programa que conduce Sebastián Saharrea y se emite todos los martes por Canal 13.

En este contexto, Martín manifestó que hay buenos referentes en el frente opositor y aunque prefirió no dar nombres, se refirió a dos en particular. Primero sostuvo que Colombo "es una posibilidad" en las PASO 2021 y que Nancy Picón, a quien calificó de "gran diputada y dirigente", no es su candidata pero es una gran militante de Producción y Trabajo. "Nosotros estamos conformando un frente con varios partidos políticos. Hablamos de tener tres o cuatro ideas principales que nuestros candidatos puedan defender. Especialmente Marcelo Orrego, que conduce el frente, está en permanentes reuniones. Pero todavía no hablamos de candidatos y precandidatos", apuntó.

El dirigente explicó que la idea de la oposición es conformar dos o tres listas entre los 7 sectores que integran la alianza y tal vez algunos otros que se sumen a futuro. "Armar una lista por cada sector es excesivo y consensuar resulta difícil. Por eso lo más apropiado sería entrelazar las listas. Ya tuvimos una interna en el 2013, que fue interesante y una linda experiencia. Puede repetirse en esta oportunidad si se da una discusión sana", agregó.

Pandemia, restricciones y ¿vuelta a Fase 1?

El jefe comunal se refirió a la situación sanitaria que atraviesa el país, sobre todo San Juan con el aumento de contagios y ocupación de camas en los nosocomios, hoy al límite en sector privado. Explicó que fue importante la reunión extraordinaria del Acuerdo San Juan que convocó el gobernador Uñac y manifestó su apoyo hacia las decisiones que tome el Ministerio de Salud Pública.

"Es importante que previo a tomar una resolución se nos escuche. En la misma planteamos la necesidad de encontrar un equilibrio, conduciendo y regulando todo el sistema sanitario. Salud Pública dijo que tiene oxígeno y que por eso hubo restricciones menores en las actividades nocturnas. Si esto cambia, que va a ir cambiando, tenemos que tratar de lograr que esto suceda lo más tarde posible para evitar que el sistema de salud colapse", destacó.

Martín explicó que actualmente en el municipio están empezando a a travesar la misma fase que al principio de la pandemia. Pero explicó que a su entender es difícil volver a Fase 1, pero expresó su preocupación e incertidumbre por esta situación. "Lo veo complicado, pero no imposible. Yo no manejo las estadísticas, lo hace Salud Pública. Hay que buscar un equilibrio. Nosotros vamos a apoyar las decisiones del ministerio local, ellos manejan las cifras. Es cierto que tiene que haber restricciones, pasa en el mundo. El sistema sanitario necesita oxigenarse, aunque no es fácil", cerró.

Mirá la entrevista completa: