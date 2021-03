Las revelaciones de Miadosqui: el ajustado presupuesto de San Martín, el estadio que se esfumó y qué piensa de Tinelli

Tras el triunfo de San Martín en Córdoba por Copa Argentina, Jorge Miadosqui visitó Paren las Rotativas y habló a fondo como nunca antes. Se refirió a la crisis financiera que transitó el club verdinegro durante la cuarentena y reveló detalles jamás contados sobre los casos positivos que aparecieron en el plantel y cómo la institución tuvo que reinventar su trabajo para evitar contagios masivos. También opinó sobre la dirigencia, la sociedades anónimas y la figura de Marcelo Tinelli en el fútbol argentino, sin esquivar ninguna pregunta.

El dirigente, quien fue entrevistado por Sebastián Saharrea y Natalia Caballero, empezó hablando sobre la necesidad de vacunar a quienes integran los deportes infantiles. "No me vacuné, pero por supuesto me vacunaría. Es una necesidad de que todos nos vacunemos. La gente empezó a decir que quiere vacunarse porque se vacunaron los privilegiados, sino capaz que no. Necesitamos estar vacunados y vivir de otra manera. Lo mismo nos vamos a tener que cuidar", arrancó diciendo. Y agregó: "Es cierto que los docentes tienen que estar vacunados. En las escuelitas e inferiores hay profesores que cumplen la misma función que el docente. No me parecería mal que sean vacunados todos aquellos que tengan que ver con las escuelitas de fútbol".

En este contexto se refirió a la situación que tuvieron que atravesar, tanto los futbolistas como el cuerpo técnico, cuando la actividad deportiva se reanudó tras un largo parate. "Hemos vivido cosas de las más insólitas: hisopados y contagios hasta entrar a un hotel para cumplir con la cuarentena. Ahora tenemos que hisoparlos previo a los partidos. Independientemente en el club hisopamos por cualquier eventualidad o síntoma para extraer al jugador del grupo. Después debemos presentar una declaración jurada y mostrar los test que se hacen. Sí, nos pasó de tener positivos en estos test. Como también tuvimos casos raros con los serológicos, que nos daban que algunos jugadores tuvieron Covid-19 y nosotros ni ellos nos enteramos", apuntó.

Hoy el Verdinegro se tuvo que amoldar a esta nueva "normalidad" con testeos, distanciamientos y fútbol sin público. Un protocolo que cuesta "carísimo", según dijo Miadosqui. "Para viajar a Puerto Madryn lo hicimos en dos colectivo, separamos al plantel en dos por las dudas que llegáramos con un contagiado. Es costoso desarrollar el protocolo, pero te asegura tener a todos los jugadores en perfecto estado. Logramos un equilibro que no ha sido fácil, sino complicado, con muchísimo gasto", sostuvo.

A los gastos que la situación sanitaria le demandaron en un principio a San Martín, se sumó también la problemática de no recibir el dinero de la recaudación y cuota societaria. En abril del 2020 el club apenas percibió el 30% de los ingresos que manejaba en febrero del mismo año. Sólo contaba con la plata de los derechos televisivos. Con eso tuvo que hacer malabares. Incluso se vio obligado a utilizar los fondos que iban a destinar para un estadio cerrado. "Son cuestiones bastante complicadas. La pandemia nos ha llevado un montón de dinero. Lo más importante es que el club está vivo, está en condiciones de seguir y armar equipos competitivos. Ahora la necesidad que tenemos es la de volver a Primera. Hemos aprendido a bailar con la más linda y queremos seguir haciéndolo".

Sociedades anónimas ¿sí?

En 2018 ya se había debatido en el fútbol argentino el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas y en ese entonces el presidente de San Martín había comentado que el club sanjuanino no necesitaba de capitales privados, pero que no le cerraba la puerta a futuro. En la entrevista de este martes con Paren las Rotativas volvió a defender esa postura.

"Yo tengo una idea y sé que no va a gustar. Pero creo que los clubes chicos pueden ser grandes si se transforman en sociedades. El fútbol en el mundo es privado, son sociedades. En Argentina tenemos sociedades encubiertas. Para darte una idea San Martín necesita hoy un millón de euros al año, y cualquier club europeo le paga eso a un jugador", sostuvo Miadosqui.

Y agregó: "Independientemente de esto no están dadas las condiciones para que esto suceda. Pero ojalá que en algún momento el fútbol se transforme, que se puedan obtener los ingresos que se necesitan. Esto puede pasar con los derechos de televisión bien vendidos, como tiene Brasil".

D´Onofrio y sus ganas de presidir la AFA

"¿A quién no le gustaría ser presidente de la AFA? Él tiene espalda y un club importante. Hoy el fútbol no se mueve por ser más grande o chico, sino por una elección política".

Duro con Tinelli

"Pienso que no va a llegar. Tiene la ventaja de tener un programa de televisión, no lo veo más allá de eso. Conozco el poder que te da la televisión. Si no tuviera un programa, San Martín estuviera jugando la Libertadores. Estamos hablando de un poder económico. Levanta el teléfono y consigue cosas. A mí me atienden, pero a él no sólo lo atienden... No lo veo presidente de la AFA".