El Gobierno le respondió al giojismo y dejó abierta la puerta a cambios en el sistema electoral

El Gobierno provincial aún no ha sido notificado sobre el pedido de nulidad de la eliminación de las Primerias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que solicitó el giojismo ante la Justicia. Así lo manifestó Carlos Lorenzo, asesor letrado de la administración de Sergio Uñac, quien señaló que, de acuerdo a su análisis, “no se da ninguno de los tres elementos” que plantean los legisladores Leonardo Gioja, Juan Carlos Gioja y Graciela Seva, y se refirió a un “quiebre” y “final anunciado” dentro del justicialismo local.

La eliminación de las PASO generó diversas reacciones dentro de la Legislatura. En este contexto, el giojismo, que hasta ahora forma parte del bloque PJ, no acompañó con su voto a la propuesta del uñaquismo e hizo la presentación judicial pidiendo que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la normativa, además de una medida cautelar para que se suspenda esta ley hasta tanto se defina la cuestión de fondo.

“No sabemos contra quién puede ser, partido o Poder Ejecutivo. No sé cuáles son los sujetos pasivos de la presentación jurídica. Pero es un recurso de inconstitucionalidad, por lo que tengo entendido. Ellos dicen que se ha violado el sistema de progresividad, que se ha violado el derecho a participación a un acto eleccionario y no se ha respeto el procedimiento de un tratamiento en una sesión especial. Pero, con mucho respeto y humildad, no se dan en este caso ninguno de los tres elementos”, apuntó el funcionario provincial.

Lorenzo cruzó al giojismo y apuntó que “si tomamos uno de los elementos, el de la sesión especial, ellos se levantaron y no debatieron. Si yo al momento de haber generado el debate, al haber cuestionado la técnica legislativa, me levanto y me voy, después no pueden decir que no se debatió. Ahora será la justicia la que deberá determinar”.

Para el asesor letrado del Gobierno, el planteo del giojismo responde a un “interés determinado” que viene desde las elecciones del PJ sanjuanino en 2020, cuando el gobernador Uñac compitió con Juan Carlos Gioja, hermano del ex mandatario provincial. “Nadie puede desconocer que en la esfera del justicialismo hay internas. Hay una fisura y era previsible. Ellos anunciaron un bloque aparte, y es válido y lógico. Puede o no ser conveniente, pero eso queda dentro de la decisión que tome cada uno”.

¿Modificaciones en el sistema electoral?

El funcionario uñaquista se refirió a la reforma del Código Electoral votada la semana pasada en la Cámara de Diputados. En este contexto, profundizó sobre la normativa aprobada: “Lo que se ha hecho es la eliminación de las PASO. Y si nosotros no tenemos la posibilidad de determinar los precandidatos que eran antes, los que se transformaban en candidatos para las elecciones generales, esa situación se va a dirimir puertas de cada partido. Es decir que cada partido va a establecer los candidatos, y una vez que estén, está la posibilidad de que esos partidos políticos puedan armar un frente”, apuntó.

El asesor letrado del Gobierno no descartó una posible ley de Lemas, señalando que toda la reforma no está del todo terminada. Tampoco descartó que se pueda dar una lista con un gobernador y varios intendentes que conforman el frente. "Uñac lo propuso a nivel nacional y no se dio, ahora se hace a nivel provincial", manifestó.

“Hay que ver cómo se avanza en la ley de partidos políticos, hay que ver cómo se sigue avanzando en otras reformas. Seguramente se va a analizar. Ahora hay que establecer la regulación de la carta orgánica de la normativa interna de los partidos y además de eso, de la ley de partidos políticos. En la ley de partidos políticos también están establecidas las PASO", agregó.

Por último, Lorenzó explicó que la gente que no está afiliada a un partido no votará en las internas, puesto que estas se dirimirán dentro de cada fuerza. Luego vendrá la etapa de la conformación del frente con la elección del candidato (no está descartado que pueda ser más de uno), y por fin con nombres elegidos, ya se considera un frente que puede competir en las elecciones.