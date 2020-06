"En el primer mes de la cuarentena se perdieron 7 mil empleos en San Juan"

Eduardo Cabello participó de la tercera emisión de Paren las Rotativas y habló de todo. El líder de la CGT local y diputado provincial profundizó sobre los puestos de trabajo que se perdieron a causa de la pandemia de coronavirus y mencionó el trabajo que viene haciendo el gobernador Sergio Uñac para paliar estas cifras.

"En un mes y medio se perdieron 7 mil puestos de trabajo. El sector más afectado fue la construcción, pero después se fueron incorporando y ya están trabajando de nuevo. Hay una gran cantidad de gente que todavía no vuelve y estamos preocupados por eso", apuntó el sindicalista. Y agregó que: "La misión del gobernador es tratar de llegar a la gente, salvaguardar el trabajo".

También se refirió al sector empresarial. "Muchos empresarios no han podido acogerse a los beneficios del Estado porque no tenían los papeles en regla. Yo creo que no lo han hecho malintencionados, nadie quiere hundir su empresa y echar gente, pero también hemos perdido el ser solidario. Tenemos que entender que si dejamos de ser solidario nunca vamos a salir y siempre va a existir una grieta", apuntó.

Además anticipó que esta semana tendrá una reunión con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. "El tema es saber qué va a pasar después de la cuarentena. Muchos trabajos se han dado cuenta que es mejor trabajar desde una casa y no desde la empresa o local que tenía, porque ya empiezan a achicar presupuestos", agregó.

Mirá la entrevista completa.