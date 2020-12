Para el ministro de Obras sanjuanino, Macri sabía de la renuncia de Chile al crédito del BID

En San Juan no cesa la sorpresa y preocupación por la decisión unilateral del presidente de Chile Sebastián Piñera de renunciar al crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir el túnel de Agua Negra, obra con la que la provincia sueña hace décadas. Julio Ortiz Andino, ministro de Obras local, estuvo en el programa Paren las Rotativas y apuntó con dureza al Gobierno chileno por la dimisión de la financiación de la obra simbólica para las regiones involucradas (la IV chilena y San Juan en Argentina).

"Desde que Piñera asumió en el Gobierno lo único que hemos tenido han sido piedras en el camino, obstaculizando cualquier posibilidad de concretarlo cuando estábamos a punto. Siempre buscaron una excusa, olvidándose todo lo que se hizo para atrás. Esa comisión que armaron lo único que hizo es decir y nunca hacer", sostuvo el funcionario provincial en los estudios de Canal 13 San Juan.

La noticia se dio a conocer a principio de diciembre pero no de manera oficial. Finalmente fue el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, quien confirmó la versión que indicaba que la gestión de Piñera había renunciado al crédito que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace años comprometió a las naciones de Argentina y Chile para la construcción del Túnel de Agua Negra. Según Bielsa esto se generó 23 de agosto de 2019, fecha que coincide con el inicio de la caída del gobierno de Mauricio Macri en Argentina, que perdió las PASO de modo categórico 12 días antes.

"Para mí sí, Macri también sabía", dijo tajante Ortiz Andino sobre la renuncia chilena al crédito. Y agregó: "Tengo que reconocer que, si bien en el gobierno de Macri, por un gran trabajo que hizo el entonces ministro de Hacienda, se consigue el financiamiento para la obra, no nos fue fácil llevarla delante. Esa diferencia que había entre los representantes del Gobierno nacional y los representantes de la provincia se notó y Vialidad de Chile se hizo eco de esa situación. Entonces costó mucho".

El ministro sanjuanino agregó que "vamos a ir todos muy unidos" a la reunión con el Ente Binacional Túnel de Agua Negra, que no será antes del 24 de diciembre. "Es inentendible la manera en la que han tomado la decisión. No va a ser fácil modificarla, ya lo dijo el Gobernador Uñac. Hay que esperar, no nos quedamos con los brazos cruzados. Son cerca de 40 millones de dólares invertidos en el estudio, realizado por tres de las mejores consultoras del mundo. Pueden dar marcha atrás, pero será con el sucesor de Piñera', cerró.