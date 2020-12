¿Por qué Chile renunció al crédito del BID por el túnel de Agua Negra?: la hipótesis de un periodista chileno

Gran revuelo causó la renuncia de Sebastián Piñera al crédito que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comprometió a las naciones de Argentina y Chile para la construcción de la obra binacional. Daniel Silva, periodista de Radio Guayacán de la Serena, contó en el programa Paren las Rotativas que la noticia generó una sorpresa e impacto del otro lado de la cordillera, y se animó a dar su hipótesis sobre por qué la gestión chilena decidió dar de bajo al proyecto.

"Hubo intereses políticos y, no me extraña, también económicos. Lo que se especula es sobre la relación que Piñera tiene con el mundo empresarial y amistades cruzadas en torno a eso. Uno se pregunta, si no priorizan Agua Negra, ¿en dónde están poniendo los `huevos`? Da la sensación que en Valparaíso y O'Higgins para priorizar el puerto de San Antonio. Ahí hay intereses millonarios, de familias muy poderosas, que probablemente tengan cercanía a Piñera", comentó el comunicador en el ciclo que se transmite todos los martes en Canal 13.

Lo que se especula es que Chile quiere evitar potenciar el puerto de la Serena, para sí concentrar toda la actividad en San Antonio. "No tenemos una respuesta oficial. Pero para nadie es un misterio que para el Gobierno este túnel no era una prioridad y está claro. Lamentablemente no hay voluntad para avanzar con el túnel, y sí para otros proyectos, como por ejemplo la ampliación del Paso Internacional Los Libertadores", explicó Silva.

Para cerrar se refirió a la importancia que significaba el proyecto para la región Coquimbo y cómo tomó la decisión el pueblo chileno. "De parte del Gobierno de Piñera hubo excusas, hubo muchas excusas en el gobierno central de Chile. Es un golpe bastante duro. Este proyecto hubiera sido una inyección, acá hubo intereses políticos y económicos”, sostuvo.