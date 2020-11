Coronavirus en San Juan: preocupación por la alta ocupación de camas en el sector privado

En plena pandemia de coronavirus, en los sanatorios y clínicas privadas de San Juan es alta la ocupación de camas. Así lo expresó Mario Penizzotto, presidente del Colegio Médico, en una charla exclusiva con Paren las Rotativas, el ciclo que se emite todos los martes en Canal 13. "Estamos complicados", apuntó el titular de la cartera.

En la provincia hay más de 6.300 casos de coronavirus, de los cuales 4815 son pacientes con proceso infeccioso. De esa cifra hay 188 personas alojadas en las Áreas Covid-19 de los distintos nosocomios; mientras que los internados en las Áreas Críticas son 72, de los cuales 34 están asistidos por respiración motora.

Muchos de los contagiados están internados en el sector privado, que destinó todas sus camas en la lucha contra el coronavirus. Por ejemplo en el Hospital Privado hay un sector con 19 camas para pacientes con Covid-19 Covid, 13 camas de terapia intensiva y 6 camas de terapia intermedia. De esas 19 camas hoy tienen ocupadas 17, es decir que sólo hay dos disponibles.

"Los otros sanatorios están en la misma situación, con muy pocas camas disponibles. Disponer de camas implica que sean boxes aislados. Hay sanatorios que tienen 6 camas para internación y no pueden poner a disposición por no poder aislarlas", afirmó Penizzotto. Y agregó: "Tenemos que reconocer que se han preparado correctamente los sanatorios para atender pacientes Covid y no Covid, para que no haya cercanías. Hay ingresos y circulación distintas, y camas de aislamientos distintas a pacientes no Covid".

Otro asunto que se trató fue la situación de los profesionales de la salud. Un tema recurrente entre los sanjuaninos es la capacidad de terapistas que tiene la provincia. En relación a esto, Penizzotto señaló que hay 45 profesionales de este tipo, de los cuales muchos están contagiados o se encuentran aislados por ser contacto estrecho de otros. "Hay médicos cardiólogos y anestesistas colaborando con los terapistas", concluyó.