¿Quiénes son los tres intendentes que mejor miden en San Juan?

Un sondeo del IOPPS reveló que hay tres intendentes que poseen mayor nivel de imagen positiva en pandemia. Se trata de Cristian Andino (San Martín), Fabian Gramajo (Chimbas) y Fabio Martín (Rivadavia), quienes pican en punta respecto a los demás jefes comunales. Así lo reveló el encuestador Antonio de Tommaso en diálogo con Paren las Rotativas, el ciclo que va todos los martes por Canal 13 San Juan.

"Los tres intendentes miden muy muy bien. Después hay un pelotón de intendentes que también miden bien. En general está bastante aceptable todo. No hay ningún intendente con el que la gente esté enojada. No hay aplazados, no nos aparece", sostuvo el encuestador.

De Tommaso reveló además que los sanjuaninos evalúan positivamente la gestión de los funcionarios en pandemia. En este contexto comentó que el hecho de haber continuado en Fase 3, pese al aumento de casos de coronavirus, "cayó bastante bien". "La mitad de los sanjuaninos están con el miedo y preocupación por el coronavirus, y la otra piensa cómo sobrevivir. La Fase 3 concilia las dos partes", apuntó.

De hecho manifestó que estas medidas se vieron reflejadas en la imagen del Gobierno provincial, sobre todo del primer mandatario Sergio Uñac. "El nivel de aprobación siempre ha rondado los 65 puntos. Está en esos números. Hay un mes que nos da 59, otro mes 54, pero siempre ha rondado el 60%. En general es alto", apuntó.

Y agregó sobre el presidente Alberto Fernández que, en la actualidad, los sanjuaninos lo posicionan más abajo respecto a cuando comenzó la cuarentena. En el tercer mes del año, el Jefe de Estado tuvo un 76% de imagen positiva, pero en noviembre, alcanzó el 48% la aprobación.