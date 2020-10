Ruperto Godoy, con los tapones de punta contra la oposición por las marchas en pandemia

Este martes pasó por Paren las Rotativas Ruperto Godoy, ex senador y actual asesor de Cristina Fernández de Kirchener. El reconocido político, en un mano a mano con Sebastián Saharrea, se refirió al Gobierno nacional, a la postura de la oposición de salir a la calle en plena pandemia y también opinó sobre el accionar del Consejo de la Magistratura cuando fue desplazado en 2017, y del fallo de la Corte Suprema que abrió el per saltum a los jueces trasladados por el Ejecutivo.

De antemano, Godoy se refirió a los rumores que dan vueltas en torno a la fórmula presidencial y dijo que "entre Cristina y Alberto hay un complemento perfecto". En este sentido destacó la inclinación del presidente por "cumplir las promesas".

"Las diferencias que puedan existir se superan con el diálogo. Se pretende mostrar diferencias profundas, quién gobierna por un lado y por otro. Hay un sector muy fuerte, en términos económicos, que creía que Alberto no iba a cumplir con el compromiso que había asumido con la sociedad. Y desde el 10 de diciembre se han hecho mil cosas, sobre todo en el marco de la pandemia con el IFE, ayuda al sector empresarial y ATP", apuntó.

Godoy dijo que existe un fuerte respaldo al Gobierno de turno, pero explicó que el mismo no se puede ver reflejado en las calles porque prefieren "preservar la salud". En este contexto apuntó contra la oposición y la tildó de "irresponsable" por salir a manifestarse en medio de la pandemia. "Tienen desprecio por la vida. Se juntan para contagiar y no les importa nada de la salud. Se autoconvocan y queman barbijos. Nosotros no vamos a salir hasta que baje el número de contagios o aparezca la vacuna", sostuvo.

Godoy también se refirió a lo que le tocó atravesar en 2017 cuando fue desplazado por el Consejo de la Magistratura por no tener el título de abogado. "Ellos buscaron la manera de desplazarme porque de esa forma iban a lograr la mayoría. A m{i me sacan con el fin de tener el número Freire. De hecho cuando me convocan con mi sucesor en la Corte de Justicia fue para entretenernos. En ese momento se produjo el desplazamiento de Freire. La Corte lo hizo a propósito, justamente los camaristas fueron reemplazados por Bruglia y Bertuzzi. Todo se hizo al margen de la ley", apuntó.

Además opinó sobre el fallo de la Corte Suprema que abrió el per saltum a los jueces desplazados, que justamente son Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. "Va en contra de la Constitución, de lo que indican las leyes. Se va a genera una situación de conflicto de poderes. La Corte le está negando al Senado la decisión del Poder Ejecutivo. Espero que reflexionen", expresó.

Mirá la entrevista completa: