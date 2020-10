Tras la tragedia en Ullum, los consejos a tener en cuenta para salir a la montaña

La reciente muerte del andinista Eduardo Rivas reabrió el debate sobre la montaña y la formación necesaria que hay que tener para las expediciones. Juan Manuel Leaniz, integrante de Búsqueda y Rescate del Club Andino Mercedario, habló al respecto en el programa Paren las Rotativas y pidió minimizar los riesgos en la actividad.

El profesional, guía certificado de montaña, sostuvo que no cree que una persona ponga en riesgo su vida cuando sale a la montaña pero advirtió que hay que tenerle respeto. "Si bien son ambientes incómodos, sobre todo para aquellos que no están habituados a este tipo de terrenos, tampoco son un gran riesgo. Salvo que una persona tenga experiencia, lo que tampoco es garantía, hay que tener respeto por la montaña y minimizar sus riesgos", apuntó.

Y agregó: "La actividad de montaña se puede realizar de manera deportiva o turística. Mucha gente elige ir a la montaña como una vía de escape en momentos libres. Creen que es algo sencillo y subestiman la peligrosidad del terreno. Por más fácil que sea un circuito, los terrenos de montaña no son como caminar en la vereda del Parque. Se trata de terrenos incómodos donde una piedra mal pisada puede generar una lesión".

Leaniz aprovechó la entrevista para aconsejar a los fanáticos de la montaña: "No es peligroso cuando uno sale a la montaña sino que es importante que la gente sepa que es necesario hacerlo bajo las normas de seguridad. No es obligatorio nunca contratar a un guía pero si no tenés experiencia en la montaña, lo más sensato es pedir la ayuda de un guía".

En este sentido dijo que hay personas que comandan grupos de montañismo aún sin estar certificadas. Si bien tienen conocimiento de los circuitos, es decir de los cerros, no están preparados para dirigir grupos de gente en la montaña. "Hoy, un guía de montaña es una persona que puede gestionar y minimizar los riesgos en zonas agrestes. Saber leer el estado físico, el estado de ánimo de los guiados, el poder gestionar los descansos y además de activar una emergencia y estabilizar a una persona en el caso de que haya incurrido algún problema", apuntó.

El profesional también recordó a Eduardo Rivas, a quien calificó como una persona muy alegre. "En lo poco que conocí a Eduardo, era una persona alegre, a sus 65 años se entrenaba y disfrutaba de la montaña. Motivaba al resto, además de que acompañaba mucho a sus hijos, los recuerdos que tengo de él son pocos porque no nos conocíamos tanto pero contagiaba sus ganas", expresó.