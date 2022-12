Venía por un año y se quedó para toda la vida: Penco y su amor eterno por San Juan y San Martín

No estaba en sus planes cruzar el charco desde Europa para jugar en Cuyo. Sin embargo, como su pasaporte italiano aún no salía, decidió pegar la vuelta para jugar en el fútbol argentino. En ese entonces apareció San Martín de San Juan, club con el que iba a formar algo más que una historia de goles. Así también lo siente Sebastián Penco, quien pleno torneo de la Primera B Nacional con el Verdinegro se animó a una charla abierta y distendida con Paren las Rotativas (Canal 13 San Juan).

"Llegué a San Juan medio de carambola", confiesa el propio futbolista. Y esa era la realidad, ya que en sus planes estaba quedarse en Europa: "Yo no me quería quedar sin nada, por eso acepté regresar al país. La verdad es que me fue bastante bien. La provincia me acogió muy bien, la gente me quiere mucho y yo los quiero mucho a ellos. Cada día estoy más cómodo acá", apuntó el futbolista.

Sebastián Penco (parte 1)

La verdad es que sí, el Verdinegro superó ampliamente sus expectativas. El delantero también dejó su huella en el club de Concepción, disputando 128 partidos y marcando 46 goles, transformándose en el segundo máximo goleador de la institución. Pero sin dudas, el más importante es el que le convirtió a Gimnasia y Esgrima La Plata para lograr el ascenso a Primera en 2011.

Este año retornó al club con el que alcanzó la gloria. Después de jugar en Sports Boys de Perú, donde fue fundamental para salvar a “Los Rosados” del descenso y, en 2021, fue determinante en la clasificación a la Copa Sudamericana 2022, "Motoneta" regresó a San Juan: provincia que prácticamente jamás dejó.

"La vez que me tocó venir en 2009 vine por un año y después me terminé quedando cuatro. Encontré muchos amigos, hice buena relación con todos. La gente me quiere mucho a través de los resultados en el club. Yo soy muy feliz, me tratan como un hijo adoptivo y eso me pone muy contento", expresó el jugador.

A pesar de que ahora no seguirá más en el club de Concepción, asegura que su lugar en el mundo es San Juan: donde ya tiene casa y familia instalada. "La humildad y el cariño de la gente, quizás no están en Buenos Aires. Lo que te brinda la gente, cosas que no tienen, y eso es muy significativo. La gente es muy respetuosa al pedirte una foto o querer darte algo que a ellos les costó mucho tenerlo. en San Juan se vive muy bien y eso es muy valorable para el bienestar de la familia".