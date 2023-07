"Una posición neutral": Franco Aranda no descarta formar un bloque unipersonal en la Legislatura

El ex titular de la UDAI San Juan de Anses dijo que, los justicialistas, "tenemos que empezar a mirar para adelante. No creo que todos los compañeros quieran que sea muy virulento esto porque el adversario político no está entre nosotros, es Juntos por el Cambio. Tenemos que enfocar bien". Y reprochó la interna porque "las diferencias son tan grandes" que no siguieron el ejemplo de Nación. La unidad en la fórmula Massa-Rossi -pese a la lista de Juan Grabois- es fruto de la "madurez política".

Paren las Rotativas 11/07: Franco Aranda

Sobre el bando que apoyará, Aranda se desmarcó. No acompañó ninguna lista, ni la de su socio en las elecciones provinciales José Luis Gioja, ni tampoco la del todavíoa gobernador Sergio Uñac. "Tengo una muy buena relación con José Luis. Nosotros hicimos una sociedad en una campaña y una elección provincial. Él sabe que respondo a Sergio Massa. Meternos en una lista, es meternos en la interna", aseguró.

Habrá una mesa "Massa 2023" que coordinará el ex intendente de la Capital. Comentó que "convocamos a todos los sectores". "Vamos a tratar de trabajar con todos. Nadie del FR está en las listas. Podemos armar una mesa de diálogo. Necesitamos los votos de todos", resumió al respecto.

En cuanto al rol en la Legislatura provincial -al que llegó por la lista giojista San Juan Vuelve-, Aranda comentó que tiene una "muy buena relación" con Gioja. Pero que "también es cierto que yo tengo que tener una posición neutral". Y contó que "hablé con Sergio -Uñac-, el sábado" y que también hay una "muy buena relación".

"Me parece que, cuando hay diferencias, se aclara, de peor o mejor manera", dijo.