Según la nueva gestión, UDAP perdió casi 10 mil afiliados en los últimos años

Por otro lado explicó que mucho de los afiliados cruzaron de vereda y se sumaron a UPCN: "Se fueron por el coseguro y por la farmacia. La salud es muy importante. Esos son nuestros primeros ejes, la farmacia, el coseguro y la paritaria docente para ver nuestro salario".

Patricia Quiroga - nueva secretaria de UDAP

Según explicó la nueva máxima autoridad del mayor sindicato docente de la provincia es imprescindible que los maestros y maestras se afilien para poder tener voz cuando se baje a las bases las propuestas de Gobierno en paritarias.

Cuando el gremio baja a las bases la propuesta oficial, los que pueden opinar, decidir, expresar su parecer son aquellos afiliados que son delegados. Para ello deben haber sido afiliados por más de dos años, de lo contrario, no pueden participar de esta reunión. En este sentido, Quiroga aseguró que trabajarán para deshacerse de esa cláusula que tiene el sindicato, para que cualquier reciente afiliado pueda tener su voz asegurada en paritaria.

"Vamos a trabajar para los docentes sanjuaninos, no para el poder de turno. Nuestra dirigencia no tendrá color político, independientemente de las preferencias que cada uno pueda tener, en el Gremio no entrará la política, le vamos a devolver al gremio la función que tiene que tener, que es la de defender a los trabajadores y trabajadoras", sostuvo Quiroga.