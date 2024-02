Roberto Basualdo, en Paren: avaló el plan de Milei, pidió una reforma laboral y habló sobre Orrego

El fundador de Producción y Trabajo agregó que "a ningún gobernante le gusta ser el malo de la película, pero es la única manera. No podemos emitir dinero. Todos los subsidios, la nafta barata, se paga. Nada es gratis. Las pagas con emisión. Nada es regalado". "Son medidas que se tienen que hacer", resaltó.

Basualdo explicó cómo funciona el riesgo país y por qué acostumbra mirar ese indicador, que en los últimos meses mejoró significativamente. "Yo me fijo en el riesgo país, que cada 100 puntos te dan un punto más de la tasa internacional para tomar un crédito. Cualquier país que tenga más de 700/800 puntos no existen, no puede pedir un crédito. El riesgo país te sirve para ver los activos financieros", dijo.

Por eso, comentó que la gestión libertaria tiene una mejor performance: "Un bono nuestro costaba un 23% con un riesgo país del 2.500, ahora es un 40% y de riesgo país tenemos 1.750. Esto es porque el Presidente dijo déficit cero y es lo que quiere el mundo. Ahora tenemos que producir más".

En tanto, sobre la obra pública, al ser consultado dijo: "La tocas porque no queda otra. Lamentablemente, hay que salir a recaudar más. Te está hablando alguien que paga muchos impuestos. Pero cómo hacés para sostener la obra pública". En referencia a la decisión de Milei de eliminar el sistema de obra pública y sólo concretar lo ya pactado.

Nuevamente, defendió que este es el camino: "Te puede gustar el modo más o menos. Pero la idea de que no se puede gastar más de lo que tenemos, está. Hay que invertir. Si invertimos, el Estado recauda más de nuevo. Si bajamos el riesgo país van a venir inversiones de afuera". El exsenador nacional señaló que los empresarios nacional tienen que ser los primeros en invertir. "Queremos que venga la inversión extranjera, pero nosotros tenemos que invertir primero, tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dar reglas del juego claras", dijo.

En ese sentido, pidió una reforma laboral: "Hasta los mismos gremios la necesitan. Hay un 50% de gente en negro. La gente tiene que estar en blanco para que tengan mejores jubilaciones y para que los gremios tengan más afiliados. Hay que ser lo más flexible para que todos puedan estar en blanco. Si están todos en el sistema, también podemos bajar los impuestos. El problema es que tenemos impuestos muy altos, pero tenemos una evasión muy grande. Necesitamos blanquear".

En el aspecto más político, Basualdo opinó sobre el conflicto de Milei con los gobernadores por la coparticipación y la decisión nacional de no girar los subsidios al transporte en las provincias. "Tenemos que debatir y usar el sentido común. O sacamos los subsidios o les aumentamos el sueldo. Lo ideal es sacar los subsidios, no más subsidios para nadie, pero todos ganan más. La plata sale de algún lado, todo es sábana corta. Hoy todavía necesitamos subsidios, no lo puede pagar la Nación, no lo puede pagar la Provincia, de algún lado tiene que salir, una obra pública menos", razonó.

¿La Ley Ómnibus? "Lo ideal era que saliera todo, era mucho más rápido. De los 500 artículos, quedaron 300. Estaba convencido que se iba a aprobar. Faltó un poco de diálogo, más comunicación. No hay traidores, pueden pensar diferentes. Son traidores si no cumplen la palabra. Alguien puede no haber cumplido". Asimismo, vio con buenos ojos un acuerdo macro de Milei con Mauricio Macri. El empresario sanjuanino dijo que "Macri quiere que al país le vaya bien. Todo lo que están haciendo es música para sus oídos. Quienes escribieron la Ley Ómnibus la hicieron primero para los candidatos del Pro. Indudablemente ahora cómo van a decir que no. Era el mismo equipo".

Finalmente, tuvo una apreciación sobre los meses de gestión de Marcelo Orrego en la provincia. Contó que "cuando empezó a trabajar con nosotros era un asesor y notabas lo responsable. Se preocupaba. Yo estaba un sábado a la noche trabajando y él estaba, yo no le decía nada, él se quedaba". Resaltó que "siempre muy responsable" y que ahora "está siendo muy responsable en su gestión. No soy tan objetivo. Lo mío es más cariño. Trato de verlo fríamente y lo veo bien, rodeado de un buen equipo. Todos queremos que le vaya bien".