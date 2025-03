Reviví el último programa de Paren las Rotativas

En el primer episodio de esta nueva temporada estuvo presente un invitado de lujo: Daniel Tejada , periodista reconocido, quien se sumó al debate y análisis de la política local y nacional. Pero lo más destacado de la jornada fue la entrevista central con Fabián Martín , vicegobernador de San Juan, quien no dudó en hacer declaraciones de gran peso para el futuro político del país.

El vicegobernador participó de un mano a mano con los conductores, y no esquivó ninguna pregunta. En una charla franca y abierta, Martín lanzó un fuerte anuncio de cara a las elecciones legislativas nacionales de este año. “Estamos abiertos a cualquier tipo de acuerdo (con La Libertad Avanza), pero un requisito sine qua non: el primer candidato es nuestro. Podemos mezclar, hacer listas conjuntas, pero el primer eslabón es nuestro, la primera candidatura es nuestra", afirmó, dejando claro que no están dispuestos a ceder en la elección de sus candidatos.

Reviví el programa completo: