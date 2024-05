Participaron de la búsqueda y rescate del cuerpo de Julia, y apuntan a la "educación" para evitar tragedias en la montaña

"En nuestra organización hay un protocolo que funciona desde el año 2008 o 2009. El mismo es dirigido por una persona y un cuerpo que un poco se encarga de ayudar en esta organización, de desarrollar esos protocolos de activación de emergencia, que se hace de acuerdo a información que se recauda a partir de una entrevista de la persona que da el aviso y la persona que lo recibe. A partir de ahí se arma toda la activación y el reclutamiento de todos los voluntarios. En el caso de Julia, la denuncia de la desaparición se hizo el viernes en la mañana. Ese día es cuando se recibe el aviso de que había una persona extraviada. Entonces, a partir de ahí se empezó con una convocatoria interna a través de un grupo de Whatsapp", comentó Leaniz.

Los montañistas comentaron que fueron días de mucho trabajo para hallar a Julia, y que por momentos se complicó por la poca visibilidad y el frío. "Nosotros estábamos con muchas expectativas de encontrarla con vida. La hipótesis era que se hubiera accidentado y quedado por ahí, en algún lado. Pero fue muy complejo el escenario, es un lugar que conocemos muchísimo (cerro Tres Marías), pero era muy raro que en San Juan en esos tres días consecutivos estuviera así de esa manera. En relación al clima, exactamente, estuvo muy bravo, con muy poca visibilidad. Y para nosotros, aún teniendo la experiencia, era una condición bastante adversa", agregó Mondre.

El cuerpo de Julia fue hallado por el personal que iba a bordo del helicóptero de la provincia, entre ellos, un integrante del Club Andino Mercedario. "Fue una frustración. Yo te puedo hablar personalmente, cuando llegué al lugar me asomé y la vi ahí, fue un golpe, un golpe duro, un golpe de una tristeza bastante grande", expresó Leaniz.

Cuidados

Como consecuencia de la muerte de Julia,, desde la Secretaría de Seguridad local informaron que promoverán un protocolo para la realización de trekking en San Juan. Así lo afirmó el secretario Gustavo Sánchez en diálogo con Tiempo de San Juan. Según manifestó el funcionario provincial, el protocolo estará destinado para aquellos lugares con mayor concurrencia para la realización de trekking, como el caso del cerro Tres Marías, último lugar donde la joven alemana fue vista con vida y comenzó su trayecto.

En este contexto, los montañistas expresaron que hay que mejorar la señalización, pero sobre todo, la "prevención y educación". "Hay que ir con un guía. No es obligatorio, pero si uno no tiene experiencia en montaña, debe contratar a un guía. Es una garantía. El otro camino es educarse, o sea, hay muchos cursos de iniciación a la montaña, hay capacitaciones, o sea, que son muy enriquecedoras, no solamente es contratar un guía. Creo que hay que invitar a la gente, como decía Juan recién, a que se evalúe y se sincerice de si está apta para hacer el recorrido que quiere hacer en ese momento. Es difícil que la gente tenga un acto de honestidad", expresó Mondre.